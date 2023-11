El 5 de agosto del 2012, el rover Curiosity de la NASA llegó a Marte marcando un hito en la exploración espacial, y ahora, está cumpliendo 4.000 días en la superficie del planeta.

Recordemos que el vehículo, fue lanzado en noviembre del 2011 y llegó al planeta 9 meses después para desplegarse y comenzar a investigar. Inicialmente, se esperaba que Curiosity durara un año marciano, que es poco más que un año terrestre, pero ya completó 11 y seguirá en marcha.

De hecho, actualmente el rover se encuentra en su cuarta misión extendida, pese a su desgaste por trabajar durante más de 10 años en este inhóspito lugar, según explica la NASA en un comunicado que conmemora los 4.000 días el Curiosity en Marte.

El también llamado “astromóvil”, se encuentra ahora recogiendo muestras que permitirán determinar si es que el planeta alguna vez tuvo las condiciones para albergar vida microbiana.

Una de las últimas muestras que recogió, que fue apodada “Sequoia”, podría entregar luces sobre cómo evolucionó el clima del planeta y sus niveles de habitabilidad antes de que el agua que contenía se evaporara por completo hace miles de millones de años.

“Los tipos de minerales de sulfato y carbonato que los instrumentos de Curiosity han identificado en el último año nos ayudan a comprender cómo era Marte hace tanto tiempo. Hemos estado anticipando estos resultados durante décadas, y ahora Sequoia nos dirá aún más”, comentó Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity de la NASA, que dirige la misión.

Los expertos esperan que el Curiosity continúe operativo por unos años más y por ahora, están trabajando en solucionar un problema que presentó el vehículo con una de sus cámaras. Pero afirman que “sigue siendo fuerte”.

“Cuando aterricé en Marte en 2012, me propuse averiguar si el planeta era habitable para vida microscópica antigua. Después de completar mi misión principal en 2014, ¡todavía estoy fuerte a 4.000 soles en el planeta rojo!”, escribió la NASA en la cuenta de Twitter oficial del rover.

