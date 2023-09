El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio volvió hoy a bordo de la nave Soyuz MS-23 a la Tierra tras 371 días en el espacio, lo que le convirtió en el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio y en el primer hispano en conseguir esta hazaña.

Rubio, de 47 años, aterrizó en la cápsula de descenso rusa procedente de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) a las 11:17 GMT ((8:00 AM en Chile) en la estepa kazaja, al sureste de la localidad de Zhezkazgan, junto a los cosmonautas Serguéi Propópiev y Serguéi Petelin.

Tras salir el segundo de la Soyuz, el astronauta de la NASA, con el pulgar hacía arriba y en todo momento sonriente, dijo que “es bueno estar en casa”, es decir de vuelta en la Tierra.

El pasado día 19, en su última comunicación desde la ISS, el astronauta de la NASA declaró que la jornada de hoy marca un “hito único en los vuelos espaciales estadounidenses”.

Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en haber viajado al espacio y el décimo segundo hispano en total en hacerlo, volvió a la Tierra tras haber estado en la ISS con cuatro diferentes tripulaciones y con dos récords en su haber.

Es el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio tras superar el pasado 11 de septiembre a Mark Vande Hei, con 355 jornadas seguidas en la ISS.

Además, Rubio, nacido en Los Ángeles, pero cuya madre, Myrna Argueta vive aún en El Salvador, es el primer hispano en lograr tanto esta marca como la de días acumulados en el espacio, y eso habiendo solo completado su primera misión a bordo de la plataforma espacial.

Mission Complete!

After 371 days in space and 5,963 orbits around the world, NASA Astronaut Frank Rubio and his crewmates just landed back on Earth, touching down at 7:17 a.m. ET. pic.twitter.com/0wZZLhcK2b

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 27, 2023