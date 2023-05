La semana pasada finalmente se estrenó Guardianes de la Galaxia 3, la esperada entrega de Marvel que terminó con la historia de los “guardianes”, pero abrirá paso a una nueva trama con Peter Quill (Chris Pratt) en la Tierra, según dejó entrever el cierre de la saga.

Si bien la película estuvo llena de acción y demostró el giro de algunos de sus más emblemáticos personajes, hubo uno en particular que sacó varias risas entre los espectadores y que se robó varios momentos en la película. Se trata de ‘Cosmo’, la perrita que se encarga de la seguridad en Knowhere.

Cosmo en cuestión, es una perrita con poderes telepáticos que ayudó en la reconstrucción de Knowhere y quedó a cargo de la seguridad del lugar donde viven los guardianes y el resto de su gente.

Aunque su origen en Marvel se remonta a 2007, cuando apareció por primera vez en la serie de cómics Nova Vol. 4, que forma parte de las historias cósmicas que protagonizan también los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, también figura como un guiño a la historia real de la perrita Laika, que fue enviada al espacio por el Programa Espacial Soviético, en 1957, plena Guerra Fría.

Cosmo & Rocket | The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) pic.twitter.com/Iuz0fcaEBu

Resulta que por esa época, la Unión Soviética entrenó y preparó a Laika para enviarla al espacio. Así, fue el primer ser vivo en alcanzar la órbita de la Tierra y también el primer animal de prueba en fallecer tras salir al exterior.

La perrita, cuyo nombre verdadero era Kudryavka, pero terminó siendo reconocida como Laika en referencia a su raza, partió en noviembre del 57 al espacio con la nave Sputnik 2 y murió aproximadamente unas 4 horas después del despegue, debido al estrés y el sobrecalentamiento, según apuntan los registros.

La misión experimental falló, pero fue un puntapié inicial para la carrera espacial y la llegada de los humanos al espacio, que ahora van y vienen constantemente desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

En la película de Marvel, Cosmo tiene el mismo trasfondo de Laika en la vida real, fue enviada al espacio por los soviéticos, pero sin un final trágico. Durante el experimento, su nave se salió de órbita y dio con Knowhere. Además, la radiación del espacio la hizo mutar y fue así como consiguió sus poderes de telequinesis.

Asimismo, comparte una especial amistad con Kraglin Obfonteri (Sun Gunn), con quien tras la separación de los guardianes se une al nuevo equipo de Rocket Raccoon para proteger la galaxia.

Cabe destacar que con la tercera entrega de esta saga de Marvel hubo algunas quejas sobre Cosmo, puesto que según los cómics sería macho en vez de hembra. Sin embargo, el propio James Gunn aclaró que ahora es hembra y está inspirada en Laika.

Cosmo is based on Laika, a female Soviet space dog who died in orbit in 1957 – I’m just going back to the original source material. https://t.co/9PkTzs53t8

— James Gunn (@JamesGunn) July 24, 2022