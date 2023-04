La firma aeroespacial nipona Ispace concluyó hoy que la primera misión privada a la Luna, Hakuto-R, no logró completar el alunizaje el martes como estaba previsto, tras perder el contacto con la nave momentos antes de llegar a su destino y sin poder restablecerlo.

La sonda lunar debió alunizar cerca de las 11:40 AM del martes, según los cálculos de la empresa japonesa, que retransmitió en directo el intento de aterrizaje en la Luna. De haberse completado con éxito, habría sido el primero logrado por una misión privada.

Según los últimos datos disponibles de Ispace, actualizados este miércoles a primera hora, “la comunicación entre la sonda y el centro de control de la misión se perdió, aunque se esperaba recuperarla tras el aterrizaje”, señaló la empresa con sede en Tokio en un comunicado.

Por ello, Ispace determinó que no se pudo alcanzar con éxito la “fase 9” o penúltima de la misión, es decir, completar el alunizaje. La fase 10 y última consistía en establecer un sistema estable de comunicación con la sonda y su suministro de energía con vistas a garantizar su operabilidad sobre el terreno.

La firma pudo confirmar que la sonda se encontraba en una posición vertical al acercarse a la superficie lunar y que llevó a cabo su aproximación final a la misma.

Our HAKUTO-R M1 lunar lander was scheduled to land on the surface of the Moon at approx. 1:40 (JST). As of 8:00 today (JST), communication between the lander at the Mission Control Center was lost and it has been determined that Success 9 of the milestones is not achievable.(1/3)

— ispace (@ispace_inc) April 26, 2023