La NASA anunció este martes que finalmente descifraron cómo extraer oxígeno de la Luna, puesto que lograron hacerlo a partir de una simulación del suelo lunar con la que estaban experimentando los científicos de la agencia espacial en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

Esto como parte de los esfuerzos que la agencia espacial ha estado desarrollando en paralelo para hacer más fácil la estadía en la Luna, cuando finalmente se comiencen a instalar bases en el marco del programa Artemis y los astronautas puedan habitar allí.

El suelo lunar quiere decir el material de grano fino que cubre la superficie de la Luna y del que los científicos crearon una simulación para poner a prueba la teoría que proponía que desde allí podrían extraer oxígeno, vital para los humanos.

“Esta fue la primera vez que esta extracción se realizó en un entorno de vacío, allanando el camino para que los astronautas algún día extraigan y utilicen recursos en un entorno lunar, lo que se denomina utilización de recursos in situ”, señaló la NASA en un comunicado.

Para esta tarea, el equipo de Demostración de Reducción Carbotérmica (CaRD) de la NASA utilizó una cámara esférica especial con un diámetro de 15 pies llamada Cámara de Vacío Térmico Sucio, porque analiza muestras sucias en su interior.

“El equipo usó un láser de alta potencia para simular el calor de un concentrador de energía solar y fundió el simulador de suelo lunar dentro de un reactor carbotérmico, donde tiene lugar el proceso de calentamiento y extracción del oxígeno”, explican.

Este proceso se conoce como “reducción carbotérmica” y no es nuevo. De hecho, se ha empleado por décadas en la Tierra para elaborar herramientas como paneles solares o incluso acero, produciendo monóxido o dióxido de carbono a temperaturas altas.

Así, el equipo de la NASA calentó el suelo lunar, logrando detectar el monóxido de carbono con un instrumento llamado Espectrómetro de masas que observa las operaciones lunares (MSolo), que irá a las próximas misiones del Polo Sur de la Luna para poner esto a prueba en suelo real.

O! Scientists have successfully extracted oxygen from simulated lunar soil!

This first brings us a little bit closer to astronauts one day extracting and using resources in a lunar environment. Learn more: https://t.co/DwRhhy00FZ pic.twitter.com/9qHD6m0T8b

— NASA Ames (@NASAAmes) April 25, 2023