Esta semana se publicó un nuevo estudio a raíz de los datos recopilados por la misión Insight, el módulo de la NASA que permaneció en Marte por varios años y fue dado de baja en 2022. Ahora, los expertos determinaron, por primera vez con claridad, qué es lo que hay en el núcleo del planeta rojo.

Los datos clave se obtuvieron gracias a los temblores y el impacto de meteoritos en el planeta rojo mientras el Insight estuvo activo. Esto porque así pudo detectar las ondas sísmicas que viajaron por su núcleo.

“Usamos los tiempos de viaje de las ondas sísmicas que transitan por el núcleo, en relación con las que permanecen en el manto, para restringir las propiedades del núcleo y construir los primeros modelos de las propiedades elásticas de todo el planeta”, dice el paper publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Fue así que con la información recogida, los científicos determinaron que Marte tiene un núcleo de aleación de hierro líquido, con elementos livianos como azufre, oxígeno y también cantidades más pequeñas de hidrógeno y carbono.

Este método de observación y resultados fue similar a lo que se aplicó en la Tierra hace décadas para determinar las propiedades de su núcleo, explica Vedran Lekic, autor del estudio y profesor asociado de geología en la Universidad de Maryland, según recoge Futuro 360.

“En 1906, los científicos descubrieron por primera vez el núcleo de la Tierra al observar cómo las ondas sísmicas de los terremotos se veían afectadas al viajar a través de él”, explicó.

“Más de cien años después, estamos aplicando nuestro conocimiento de las ondas sísmicas a Marte. Con InSight, finalmente estamos descubriendo qué hay en el centro de Marte y qué hace que Marte sea tan similar, pero distinto de la Tierra”, completó.

Más detalles del núcleo de Marte

Si bien aún faltan detalles para esclarecer el interior del núcleo marciano, al momento los expertos detallan que podría ser completamente líquido, a diferencia de la Tierra, que tiene un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido.

Asimismo, también corrigieron que es más pequeño y más denso de lo que teorizaban anteriormente, alcanzando un radio de aproximadamente 1.780 a 1.810 kilómetros.

Además, este nuevo descubrimiento aportará en comprender como fue la evolución del planeta rojo y si es que anteriormente en él pudo haber vida. De hecho, el estado actual del núcleo de Marte explica por qué en la actualidad sus condiciones son tan inhóspitas.

“La singularidad del núcleo de la Tierra le permite generar un campo magnético que nos protege de los vientos solares, permitiéndonos conservar el agua. El núcleo de Marte no genera este escudo protector, por lo que las condiciones de la superficie del planeta son hostiles para la vida“, puntualizó Nicholas Schmerr, profesor asociado de geología en la Universidad de Maryland, College Park y también autor del estudio.

“Por ejemplo, hay pequeños rastros de hidrógeno en el núcleo de Marte. Eso significa que tuvo que haber ciertas condiciones que permitieron que el hidrógeno estuviera allí, y tenemos que entender esas condiciones para entender cómo evolucionó Marte hasta convertirse en el planeta que es hoy”, agregó Lekic.