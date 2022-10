Hace casi 100 años, un meteorito proveniente de Marte aterrizó en la Tierra en algún lugar del estado de Indiana, en Estados Unidos. En 1929, este valioso objeto, llamado ‘Lafayette,’ apareció en un cajón del departamento de biología de la Universidad de Purdue, pero nunca se supo cómo llegó allí.

Recientemente, y tras el análisis de los componentes químicos de un pequeño trozo de Lafayette, un grupo de investigadores logró resolver cómo fue que este meteorito de millones de años de antigüedad terminó en el centro universitario estadounidense, y quién lo habría donado.

Así lo detalla el estudio “Uso de contaminantes orgánicos para restringir el viaje terrestre del meteorito marciano Lafayette”, publicado hace una semana por la revista Astrobiology.

Los investigadores, liderados por Aine O’Brien, geoquímica orgánica ambiental y planetaria de la Universidad de Glasgow, trituraron una pequeña muestra del meteorito, Así buscaron diferentes elementos y compuestos de esta prístina roca marciana.

Los científicos buscaban moléculas orgánicas que indicaran que alguna vez hubo vida en el planeta rojo. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que lo que encontraron eran compuestos de la Tierra.

Entre los miles de elementos hallados, la investigadora identificó el deoxinivalenol (DON), una vomitoxina que se encuentra presente en un hongo que crece en cultivos de avena, trigo o maíz.

Cuando se ingiere, produce enfermedades y vómitos en seres humanos y animales, especialmente en cerdos.

