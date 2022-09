La tarde de este lunes la NASA pondrá a prueba su Plan de Defensa Planetaria, que tiene como objetivo prevenir los impactos de grandes asteroides contra la Tierra. Este será el primer ensayo llamado Misión DART, que responderá la incógnita: Si un asteroide se dirige a la Tierra ¿Seríamos capaces de desviarlo?

Así es como la nave espacial DART (Double Asteroid Redirection Test, por sus siglas en inglés) impactará al asteroide Dimorphos, que se encuentra en la lista de Objetos Próximos a la Tierra (NEO). La NASA pronosticó el choque para las 7:14 PM ET, que serían en Chile las 20:14 hrs.

El evento, que marcará un hito entre las hazañas de la agencia espacial, será transmitido en vivo a través de los canales oficiales de la NASA y la señal partirá alrededor de las 18:30 hora Chile.

🛰️ This is only a test – of planetary defense. Today, our #DARTMission is set to crash into a non-hazardous asteroid to test deflection technology, should we ever discover a threat.

Impact: 7:14pm ET (23:14 UTC). Watch our LIVE broadcast at 6pm ET: https://t.co/VAfF5ZXcYB pic.twitter.com/czGqnYJIGJ

— NASA (@NASA) September 26, 2022