La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) afina los últimos detalles para el lanzamiento de una nave espacial que dentro de un año se estrellará deliberadamente contra un asteroide con la finalidad de desviar su trayectoria.

La misión de prueba llamada DART (Double Asteroid Redirection Test) busca simular lo que sería una “defensa planetaria”, es decir, preparar a la humanidad en caso que exista la amenaza por parte de un asteroide de impactar la Tierra.

El despegue espacial está previsto para este miércoles 24 de noviembre desde la la Base de Vandenberg (California,) a las 06:21 UTC (09:21 en Chile), mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX.

“No queremos estar en una posición en la que un asteroide se dirija hacia la Tierra; debemos probar esta técnica”, dijo Lindley Johnson, del Departamento de Defensa Planetaria de la NASA.

La nave de DART, que alcanzará su objetivo situado a 11 millones de kilómetros de la Tierra dentro de diez meses, tiene en realidad un objetivo doble.

Por un lado, el gran asteroide Didymos, de 780 metros de diámetro, es decir más de dos veces la altura de la torre Eiffel.

Por otro, su luna Dimorphos, de 160 metros de diámetro y más alta que la Estatua de la Libertad.

Es en esta luna donde se posará la nave, unas cien veces más pequeña que ella, proyectada a una velocidad de 24 mil km/h.

El impacto arrojará toneladas y toneladas de material, pero “no va a destruir el asteroide, solo le dará una pequeña sacudida”, según dijo Nancy Chabot, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, que dirige la misión en colaboración con la NASA.

Static fire test complete – targeting Tuesday, November 23 at 10:21 p.m. PT for Falcon 9’s launch of @NASA’s Double Asteroid Redirection Test

— SpaceX (@SpaceX) November 19, 2021