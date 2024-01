Astrofotógrafo registró impresionante acercamiento entre la Luna y Venus: "Lloré haciendo las fotos"

Durante las últimas semanas, algunos planetas han tenido una posición privilegiada en el cielo nocturno, donde se ven muy brillantes y destacan entre las estrellas del firmamento, uno de ellos fue Venus, que se acercó a la Luna hace unos días.

La semana pasada el planeta había estado acercándose y alejándose del satélite, aunque actualmente es Júpiter el que está haciendo ese recorrido. Uno de los mejores días para ver a Venus fue el pasado 9 de enero.

En este contexto, el astrofotógrafo colombiano, Javier de la Cuadra, madrugó para poder registrar el momento con su cámara y captó impresionantes postales de los astros que lo emocionaron hasta las lágrimas, según relató en su perfil de X (Twitter).

De la Cuadra explicó que se levantó a las 3:30 AM de ese día para disparar su lente hacia el planeta. “Fue un amanecer absolutamente mágico. Lloré haciendo las fotos“, comentó.

Me desperté a las 3:30 AM de hoy 9 de enero para hacerle fotos a la alineación de la Luna menguante con Venus y me encontré con una sorpresa que no esperaba. Fue un amanecer absolutamente mágico. Lloré haciendo las fotos de la serie que verán a continuación. 🧵📷 (Súbele el…

— Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) January 9, 2024