Los días 13 y 14 de diciembre fue el punto álgido de la lluvia de las Gemínidas o lluvia meteoros comúnmente llamados “estrellas fugaces”, una de las más intensas (y bonitas) de este año. Estos objetos arden con diferentes colores según su composición química al caer a través de la atmósfera.

“La mayoría de los meteoros parecen incoloros o blancos, sin embargo, las Gemínidas aparecen con un tono verdoso”, dijo en un comunicado de la NASA Bill Cooke, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoroides del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA.

El tono verde proviene del contenido de oxígeno, magnesio y níquel, según la NASA. Y en estos días la gente ha estado compartiendo sus propias vistas de la lluvia de meteoros desde “abajo”.

Pero esta vez, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Andreas Mogensen, por su parte, ha captado desde arriba un meteoro entrando en la atmósfera terrestre.

“Hace unas semanas tuve la suerte de captar en video una estrella fugaz. Pasó en un abrir y cerrar de ojos, así que la segunda parte del video muestra cómo se ralentiza”, escribió Mogensen en X (Twitter). “La trayectoria del meteoro es recta, pero se ve torcida, debido al movimiento de mi mano y a que la cámara intenta compensarlo”.

Look up!

A few weeks ago I was lucky enough to capture a shooting star on video. It was over in the blink of an eye, so the second part of the video shows it slowed down. The path of the meteor is straight, but it does look wonky, due to my hand movement and the camera trying to… pic.twitter.com/EvlUGAxRu0

— Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) December 13, 2023