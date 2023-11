El pequeño asteroide visitado esta semana por la nave espacial Lucy de la NASA tuvo una gran sorpresa para los científicos.

Resulta que el asteroide Dinkinesh tiene un pequeño compañero: una mini luna, consigna EFE.

El descubrimiento se realizó durante el sobrevuelo del miércoles sobre Dinkinesh, a 480 millones de kilómetros de distancia, en el principal cinturón de asteroides más allá de Marte.

La nave espacial tomó una fotografía de la pareja cuando se encontraba a unos 435 kilómetros de distancia de los cuerpos celestes. En datos e imágenes enviados a la Tierra, la nave espacial confirmó que Dinkinesh tiene apenas 790 metros de ancho. Su luna que gira muy cerca tiene un tamaño de apenas 220 metros.

This is why we explore. Turns out that asteroid Dinkinesh is… asteroids Dinkinesh? During the #LucyMission’s first asteroid flyby on Nov. 1, we discovered that the main belt asteroid is a party of two, or binary pair! https://t.co/3aYWLvWmOw pic.twitter.com/IX2ZHHtRdK

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 2, 2023