De acuerdo con el calendario astronómico de noviembre de 2023, este mes ocurrirán 5 lluvias de meteoritos, un evento que no pasa muy seguido en el firmamento. Será el momento perfecto para toparse con alguna “estrella fugaz”.

La primera será la Lluvia de Taúridas (del sur y del norte), que proviene del cometa Encke y aparecen desde la constelación de Tauro.

A diferencia de otras lluvias de meteoritos, las Taúridas tienen menor flujo de apariciones, pero son características por su apariencia de bolas de fuego coloridas y luminosas.

Esta lluvia se divide en dos peaks de actividad, mientras que la noche del 5 y madrugada del 6 de noviembre se verán la Taúridas del Sur, el 12 del mismo mes pasarán las Taúridas del Norte.

En tercer lugar, el día 18, continúa la Lluvia de Leónidas, estos fragmentos provienen del cometa Tempel-Tuttle y aparecen por la constelación de Leo. Las Leónidas tienen poca actividad, pero cada 33 años alcanzan un máximo que permite ver entre 1.000 y 10.000 meteoroides por hora, aunque este año no es el caso.

Más adelante, en el calendario están las Alpha Monocerótidas, fragmentos que vienen desde la constelación Monoceros (o del Unicornio) y cuyo punto álgido será las noches del 21 y 22 de noviembre.

Por último, las lluvias de meteoritos de noviembre culminarán con las Oriónidas, que se desprendieron del cometa Halley. Estas ya tuvieron su punto más álgido a mediados de octubre, pero tendrán otro flujo de actividad a finales de noviembre, los días 27 y 28.

Pero ante tales eventos surge la duda, ¿todas serán visibles en Chile? Recordemos que desde nuestro lugar del planeta, no observamos exactamente el mismo cielo que desde el otro hemisferio, por lo que no vemos, por ejemplo, las mismas constelaciones.

En conversación con BiobioChile, Andrea Mejías, doctora en Astronomía de la Universidad de Chile, confirmó que todas se podrán apreciar desde Chile, pero que su nivel de visibilidad puede variar.

“De las cinco lluvias de estrellas que sabemos que ocurrirán en noviembre, cuatro son probablemente observables y una, que son las Leónidas, son las más complejas de observar“, puntualizó.

De acuerdo con la experta, las Leónidas serán más difíciles de encontrar por su ubicación, “porque van a estar sobre el horizonte en un horario que está muy cercano al amanecer, por lo tanto, por el brillo del cielo a esa hora va a ser muy difícil su observación y yo diría que bastante imposible”.

En contraparte, Catalina Urrejola, doctora en astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, comentó que de todas las lluvias de estrellas que veremos en noviembre, las Leónidas tendrían la mayor actividad, con entre 10 y 15 meteoros por hora, pero su visión se verá entorpecida por la luz del amanecer.

Pese a ello, Mejías advierte que la mejor para observar serán las Oriónidas de finales de noviembre “que se va a poder observar, entre la constelación de Orión y Géminis. A partir de la medianoche más o menos. Desde ahí hasta ya entrada la madrugada, deben ser visibles en el cielo, con una tasa de meteoros de 12 eventos más o menos por hora”.

En la misma línea, agrega que serán muy fáciles de encontrar. “Están cerca de una constelación que es bastante reconocible, ya que justamente el cinturón de Orión son las Tres Marías, como se conocen popularmente. Entonces una constelación que es fácil de encontrar en el cielo y una lluvia de estrellas que tiene entonces hartas estrellas por hora”, explicó.

El mejor lugar para observarlas, dicen las expertas, es lejos de las ciudades, porque en estas zonas se concentra mucha contaminación lumínica que impide ver estos fenómenos con nitidez.

“Lo ideal es que sean en ubicaciones con cielos despejados y lejos de la contaminación lumínica. En Santiago puede ser desde el Cajón del Maipo, también en el desierto, zonas alejadas en campo o las partes más externas de las ciudades principales”, comenta Urrejola.

Mejías por su parte, sugiere que para que sea más fácil divisarlas, hay que tener “una vista despejada hacia el horizonte para no esperar hasta tan tarde a que estos objetos alcancen una buena elevación en el cielo y superen, por ejemplo, la cordillera en la zona central”.

“Y ojalá ayudarse con binoculares, pero en el caso de las lluvias de estrellas esto no es tan necesario porque lo más bonito de este tipo de eventos es observar el cielo a ojo descubierto y ver el paso de estos meteoros o estrellas fugaces”, concluye.

Orion Constellation and the Orionids meteor shower. Didn't catch any but saw about 5 meteors per hour (super low)! 🌺🌌🔭📸 #KaenaPoint #OahuHawaii #visitHawaii #NorthShore #NorthShoreHawaii #Orionids #Orion #OrionidsMeteorShower #OrionConstellation #astrophotography #nightsky… pic.twitter.com/CaqUqw242d

— Christopher Calubaquib (@ChrisAstro) October 24, 2023