¿Cómo se ve la Tierra desde Marte? Mars Express compartió curiosa postal por sus 20 años en el espacio

Tras cumplir 20 años en el espacio, la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) compartió una curiosa postal de la Tierra captada desde la órbita de Marte. Allí se puede ver al planeta junto a su Luna, casi pegados, a unos 54,6 millones de kilómetros de distancia.

“En estas instantáneas simples de Mars Express, la Tierra tiene el tamaño equivalente a una hormiga vista desde una distancia de 100 metros, y todos estamos allí”, describió la ESA en un comunicado.

“A pesar de que hemos visto imágenes como estas antes, todavía es una lección de humildad hacer una pausa y pensar: tenemos que cuidar el punto azul pálido, no hay un planeta B”, agregaron.

Y es que esta postal recordó la primera vez que la Tierra fue fotografiada desde la lejanía en el espacio, cuando la sonda Voyager 1 realizó esta hazaña en 1990.

De hecho, esta imagen fue reconocida por el célebre científico y divulgador Carl Sagan, que también fue parte del proyecto Voyager, que lanzó dos sondas al espacio para tratar de encontrar vida.

Para esa fecha, la Tierra fue vista como un diminuto y pálido punto azul en la inmensidad del Cosmos y la imagen fue bautizada como “Pale blue dot”, por su traducción en inglés. Cuando la Voyager sacó esta instantánea, se encontraba a 6,000 millones de kilómetros, según la NASA.

Además, inspiró uno de los más icónicos discursos de Sagan, donde reflexionó sobre la Tierra como el único mundo conocido que sabemos contiene vida e hizo un llamado a cuidarnos y cuidar de igual forma el planeta.

“Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica en desarrollo”, dijo Sagan. “En toda esta inmensidad no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos“, advirtió.

Después de Pale blue dot, fueron varias otras sondas espaciales y telescopios que apuntaron a la Tierra para observarla desde afuera.

Otra de las postales más populares es también es la del Messenger Space Craft de la NASA, que captó a nuestro planeta desde Mercurio, a 100 millones de kilómetros de distancia.

Earth and Moon as seen from Mercury 100 million kilometres away pic.twitter.com/xPp4CFYXjk

— Amazing Astronomy (@MAstronomers) January 23, 2023