El telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio en 1990 para revolucionar la observación astronómica y a pesar de que los científicos pronosticaban una duración de al menos 15 años, a la fecha continúa entregando impresionantes vistas del Cosmos, ahora, con una galaxia espiral.

La imagen fue publicada por la NASA el 7 de julio y muestra a la galaxia UGC 11860, que se encuentra a 184 millones de años luz de la Tierra, justo en la constelación de Pegaso y que “parece flotar serenamente contra un campo de galaxias de fondo”, dice la agencia espacial.

El telescopio enfocó a esta galaxia, puesto que, recientemente, fue el lugar de una explosión estelar que liberó una energía “inimaginable”, en palabras de la NASA.

Esta explosión fue detectada en 2014 y los expertos determinaron que se trató de una supernova que dio muerte a una estrella masiva de manera “catastrófica y violenta”.

Estas conclusiones se obtuvieron luego de que los astrónomos analizaran los datos e imágenes que recogió la Wide Field Camera 3 del Hubble. Y es que este gran angular tiene un campo de visión más amplio y puede captar imágenes en ultravioleta (UV), luz (visible) y el infrarrojo cercano (NIR).

La explosión detectada en UGC 11860 ayudará a los astrónomos a comprender mejor los sistemas solares que van desapareciendo tras el colapso de sus estrellas anfitrionas.

“Los procesos enormemente energéticos durante las explosiones de supernova son predominantemente responsables de forjar los elementos entre el silicio y el níquel en la tabla periódica. Esto significa que comprender la influencia de las masas y las composiciones de los sistemas estelares progenitores es vital para explicar cómo se originaron muchos de los elementos químicos aquí en la Tierra“, completa la NASA.

This #HubbleFriday image may look serene…

But the galaxy featured here, UGC 11860, recently played host to a supernova explosion! This is the catastrophically violent end of a massive star's life, and one was detected here in 2014.

Read more: https://t.co/eNLa3d7s0T pic.twitter.com/u0eFOnYy7N

— Hubble (@NASAHubble) July 7, 2023