Se trata de las nuevas imágenes tomadas por el telescopio solar más potente del mundo: el Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Este instrumento logró fotografiar la cromosfera del Sol y mostró detalles nunca antes vistos.

Y es que la cromosfera del Sol generalmente es invisible al ojo humano y a otros instrumentos. Los únicos instantes en los que se puede divisar es durante un eclipse solar, aunque brevemente, con riesgos y dificultades.

Sin embargo, el DKIST logró demostrar que era capaz de capturarla en imágenes. Varias de ellas muestran lo que sería la superficie solar, es decir, la envoltura gaseosa del Sol, que está constituida principalmente por hidrógeno inflamado.

Esta es la segunda de las tres capas principales de la atmósfera solar. Se encuentra por encima de la fotosfera y por debajo de la corona, que es lo usualmente visible.

A delegation of @NSF & @AURADC leaders, congressional dignitaries, and members of the scientific and Native Hawaiian communities recently commemorated the inauguration of the #InouyeSolarTelescope – including the release of two new images of our Sun! https://t.co/dsTzFWZnkp

— NatlSolarObservatory (@NatSolarObs) September 7, 2022