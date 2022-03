El Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja, conocido por sus siglas en inglés como SOFIA, aterrizó este viernes en Santiago de Chile marcando así su primera visita a Sudamérica.

Además de estar por primera vez en esta parte del planeta, este viaje también es el primer despliegue a corto plazo que realizará dicho observatorio móvil.

El proyecto se operará desde el Aeropuerto Internacional de Santiago para realizar ocho vuelos científicos con la idea de poder captar la Nube Grande y la Nube Pequeña de Magallanes, dos galaxias que son las vecinas más cercanas de nuestra Vía Láctea.

TOUCHDOWN! We're in Santiago, Chile to study the cosmos from the Southern Hemisphere. ✈️🌌 https://t.co/SOc1OvWNSj

