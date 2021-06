Durante este martes el presidente Sebastián Piñera, en medio de la última Cuenta Pública de su segunda gestión como mandatario, anuncio que pondrá suma urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario. Sin embargo, y tras una pregunta del senador Álvaro Elizalde (PS), se pudo constatar que, al menos durante este miércoles, la suma urgencia no llegó.

“Presidenta, no sé si se leyó la cuenta contempla, pero ayer el Presidente anunció una urgencia para el proyecto del matrimonio igualitario. No viene en la cuenta. Entonces, quisiera preguntar si el anuncio del Presidente no se va a cumplir, porque la UDI no lo deja, o se va a cumplir en algún momento”, fue la duda planteada por Elizalde a la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC).

Ante lo anterior, la máxima autoridad de la Cámara Alta indicó: “Señor senador, efectivamente hoy en la cuenta, como es habitual, se da lectura de las calificaciones de la suma urgencia y de las urgencias del Ejecutivo”.

“En esta oportunidad la calificación de suma urgencia ha recaído solo en dos proyectos: uno, el que dice relación con nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas; y el que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas por la crisis generada del covid”, sostuvo.

Finalmente, explicó que solo esas “son las que hemos tomado conocimiento de esta calificación y las hemos enviado a agregar a los documentos. Espero haber respondido su inquietud senador Elizalde”.