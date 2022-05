Hace sólo días, la reconocida revista Sports Illustrated dio a conocer la más reciente versión de su edición de trajes de baño, la cual destacó por mostrar en sus páginas a una mujer posando con la cicatriz de su cesárea.

Se trata de Kelly Hughes, modelo de 42 años y madre de un pequeño de tres, quien hizo historia al convertirse en la primera maniquí en compartir abiertamente esta marca ligada al nacimiento, en la historia de las revistas.

Sin embargo, su foto va más allá de lo estético, ya que su trasfondo está fuertemente ligado a la reivindicación de la maternidad y la forma en que la vemos cotidianamente.

A continuación, te dejamos con las imágenes y la historia detrás de esta icónica edición de trajes de baño de la revista.

Primera cesárea en la historia de Sports Illustrated

A sus 42 años, Kelly Hughes se ganó un lugar en la historia al ser fotografiada para Sports Illustrated.

Y es que, según confirmó la revista y la propia modelo en sus respectivas cuentas de Instagram, ésta fue la primera vez que una mujer posaba mostrando esta importante marca en publicaciones de papel couché.

“¡Estoy sin palabras y muy honrada por estar en la edición de traje de baño de Sports Illustrated 2022 como la PRIMERA mujer en exponer su cicatriz de cesárea en la historia de las revistas!”, declaró Hues.

A ello, agregó que “Es increíble ser parte de esta asociación con Frida Mom #paywithchange para normalizar y adoptar los cambios en el cuerpo de una mujer, especialmente cuando se convierte en madre“.

Cabe destacar, que Frida es una empresa sueca con base en Estados Unidos que se dedica a la creación de artículos enfocados en madres, padre y sus bebés, y que abarca desde los cuidados posparto hasta aquellos artículos infaltables en el cuidado de los más pequeños.

Su lucha contra las inseguridades

Pero el camino hacia la obtención de estas memorables imágenes no fue del todo fácil para Kelly.

Según comentó en la citada publicación, la madre declaró que por mucho tiempo se sintió insegura de la marca que dejó su cesárea, sobre todo, considerando que ella se desempeñaba en el mundo del modelaje.

“Luché con las inseguridades de mi cicatriz, ya que soy modelo y mi recuperación fue increíblemente difícil”, comentó la maniquí.

No obstante, aseguró que el amor propio la ayudó a estar en paz con esta marca en su cuerpo.

“No fue hasta que acepté mi cicatriz que experimenté el verdadero poder en ella”, recalcó Hugues.

El impacto de la imagen de Hughes

Tras ser difundida en las redes sociales de Sports Illustrated y de la modelo, la imagen de la revista se volvió viral en todas las plataformas y medios de comunicación, los cuales destacaron con orgullo este significativo acierto fotográfico.

Tanto Kelly como la revista y Frida comenzaron a recibir cientos de comentarios, principalmente, de madres que celebraban el espacio dado por la publicación a las mujeres que han atravesado este tipo de intervención y, en general, a todas las madres.

“¡Gracias por todos sus mensajes y publicaciones! Esto significa mucho para mí porque es mucho más que una foto. Esto nos representa a todas las mujeres y mamás. Espero que se sientan vistas y escuchadas y seguras de sus cicatrices o cualquier cambio corporal que hayan experimentado”, declaró la modelo en su página de Instagram.

A ello, añadió que “He recibido cientos de mensajes de mujeres increíbles que dicen cómo esto las ha inspirado, motivado y alentado, ¡Me alegro mucho de que se sintieran vistas y escuchadas!”.

“Somos una tribu increíble de mamás osas fuertes. Esto es mucho más que una cicatriz, representa la normalización de los cambios de nuestro cuerpo en la vida y eso representa TODAS las cicatrices o cambios corporales incluidos, que no debemos retocar porque son hermosos y nos hacen incluso más fuertes“, concluyó.

“Mi cuerpo no me falló”

La foto de Hugues no sólo aportó un granito de arena para normalizar los cambios corporales que viven las madres con la llegada de sus hijos, sino que también trajo a la memoria otros proyectos donde dichos cambios se ponen en valor.

Ese fue el caso de la serie “The Honest Body Project” (“Proyecto del Cuerpo Honesto”), liderada por la fotógrafa Nathalie McCain, la cual buscó enseñar a todas las mujeres a amar sus cuerpos pese a los cambios vividos durante los años, por ejemplo, tras haber dado a luz.

En el marco de su proyecto destacó la historia de Jacqueline, una madre de tres niños que llegaron a este mundo vía cesárea, y cuya cicatriz tenía muchas historias que contar.

La historia de la mujer caló profundo en cientos de madres: a sus 24 años, a ella le detectaron una endometriosis aguda (cuando el tejido que recubre el útero crece fuera de él) que puso en signos de interrogación su sueño de convertirse en madre. Tras someterse a diversas operaciones, en las que perdió una trompa de Falopio y un ovario, quedó con una gran cicatriz que iba desde su ombligo hasta su hueso pélvico.

No obstante, luego de atravesar esos inmensos desafíos tanto ella como su esposo decidieron seguir adelante en la búsqueda de un bebé. Tras cuatro años, recibieron a su hija mayor por medio de una cesárea. Luego vendrían otros dos hijos, nacidos de la misma forma.

Según comentó en la página web del proyecto, consignado por la web Ser Padres, Jacqueline dijo que “Yo no planeaba tener una cesárea. Yo no quería tener una cesárea… pero mi cuerpo no me falló”.

Éstas son algunas de las imágenes de la conmovedora sesión fotográfica, retratada en 2017.

Kim Kardashian y otras famosas en la edición 2022

Volviendo a la edición de trajes de baño de Sports Illustrated, este 2022 la revista sin duda fue un paso más allá. En sus 59 años de historia, no sólo se atrevió con mostrar a la primera mujer con una cesárea, sino que también difundió una importante diversidad de modelos y rangos etarios.

Tal como reveló la revista en su página web, la edición 59 “celebra a 28 mujeres poderosas en una amplia gama de historiales y tipos de cuerpo”.

Y así lo demostraron las instantáneas. Desde Kim Kardashian, pasando por la cantante Ciara, la modelo Maye Musk -la madre del magnate tecnológico Elon Musk- y la cantante y modelo de tallas grandes Yumi Nu, todas ellas resaltaron en las distintas portadas de esta edición.

“¡Dios mío, soy una chica de portada de Sports Illustrated! ¡Grabamos esto en enero y ha sido muy difícil mantener esta portada en secreto! Para la ubicación volvimos a uno de mis lugares favoritos en el mundo, ¡República Dominicana! Es un gran honor y un sueño estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit Edition”, declaró la empresaria y estrella de TV en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Ciara comentó: “¡Wow wow wow! ¡Este sueño mío de estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit Edition finalmente se hizo realidad! ¡Verdaderamente orgullosa de estar en la portada de una revista tan icónica y de unirme a la lista élite de mujeres que me han precedido!”.

A continuación, te dejamos con las portadas de estas celebridades para la reconocida revista.