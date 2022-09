Ofrecer medicamentos a precios más económicos, y llegar a los rincones del país donde no hay ninguna farmacia, es la misión de Fracción, una startup de carácter social que, desde 2018, está buscando cambiar la forma en que compramos fármacos, con medidas inéditas para nuestro país. “La concentración del mercado de los medicamentos es algo que había que solucionar de una manera distinta”, afirma su director ejecutivo.

Los medicamentos, en especial aquellos recetados para pacientes crónicos, pueden resultar muy costosos y abarcar una porción importante de los ingresos familiares.

Aparte del valor, para muchos chilenos es difícil comprarlos, incluso contando con el dinero, porque no tienen ninguna farmacia cerca. Y es que, por si no lo sabías, hay 50 comunas de nuestro país que no tienen ni siquiera un local dedicado al rubro.

Para enfrentar esta problemática es que Javier Vega y Juan José Moller, profesionales en Administración de Empresas con amplia experiencia en retail, fundaron Fracción en 2018, una cadena de farmacias de carácter social que busca llevar medicamentos a precios bajos a todas las localidades de Chile.

Junto a sus socios, José Pedro Varela, Juan Alberto O’Ryan, Rafael Tagle y Pablo Ruiz, y tras 4 años de trabajo en el mercado, esperan muy pronto cumplir su objetivo de llegar a todos los rincones del país.

Fracción fue la primera farmacia online lanzada en Chile y su sitio web les permite enviar medicamentos a nivel nacional, lo cual esperan reforzar con la eventual apertura de locales en cada región, lo que acelerará y abaratará considerablemente el servicio.

Pero, aparte de su presencia en internet, están implementando farmacias móviles, es decir, vehículos que llevan el local físicamente hasta comunas donde no había ninguna farmacia; además de otras iniciativas inéditas en nuestro país.

En entrevista con BioBioChile, Javier Vega, ingeniero en Administración de Empresas y director ejecutivo de Fracción, explica que el suyo “es una startup con impacto social y con objetivos súper claros e importantes, que son mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile.”

Se trata de un desafío no menor, considerado el elevado costo de la salud en la actualidad: “En Chile, del 100% que gastamos en salud, cada $35 de $100 se paga de nuestro bolsillo. Eso es casi el doble de lo que pasa en las naciones desarrolladas pues, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto promedio de los otros países es del 20%. Estamos muy altos”.

Asimismo, destaca que “las 50 comunas que no tienen farmacias, afectando directamente a más de 300 mil personas, son rurales y pequeñas, como de 7 mil habitantes en promedio, y según la encuesta Casen, 1 de cada 3 personas en estas comunas están bajo el índice de la pobreza. Quedan lejos, hay poca gente y no hay dinero, entonces no hay farmacia. Así que nosotros, que venimos de esta lógica de startup con impacto social, desarrollamos un plan para buscar llegar a todas ellas.”

Fraccionamiento y Ley Cenabast: la fórmula para vender medicamentos más baratos

Fracción trabaja con los mismos medicamentos y laboratorios que proveen a las grandes cadenas, pero venden a menor valor, algo esencial para su misión de facilitar el acceso a la salud.

¿Cómo lo hacen? La empresa utiliza dos métodos para bajar el costo de los productos: el fraccionamiento de medicamentos, regulado por la Ley de Fármacos 1, y aprovechando la Ley Cenabast, que permite adquirir con el Estado de Chile como intermediario.

“Nosotros implementamos el fraccionamiento, que permite que las personas compren la cantidad específica del medicamento prescrito por un médico, de manera que pagan lo justo (…) La Ley de Fármacos 1 se aprobó en 2014, pero pasaron 4 años y ninguna farmacia lo había querido implementar. Ahí vimos una oportunidad”, indica el ejecutivo.

Con el fraccionamiento, puedes comprar la cantidad exacta de pastillas que implica tu tratamiento, reduciendo no solo el costo, sino que también disminuyendo el desperdicio de productos.

Respecto al segundo punto, Vega relata que la Ley Cenabast “permite que los privados le compremos al Estado de Chile mediante la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), aprovechando el gran poder de compra que tiene, para adquirirlos muy baratos y venderlos a los clientes a menor precio.”

“Tenemos un acuerdo firmado con el Estado, que nos entrega un precio máximo de venta, entonces le compramos barato y vendemos barato”, recalca.

Llevando la salud a todos los rincones del país

Como ya indicamos, Fracción tiene distintos métodos de venta. De momento, cuentan con un local, ubicado en Antonio Bellet 302, Providencia, pero están trabajando en la apertura en otras ciudades.

“Trazamos un plan súper claro e importante que busca, primero, instalarnos en cada región de Chile. Queremos llegar a cada capital regional con una farmacia física, lo que nos va a permitir enviar mucho más rápido y más barato a cualquier parte del país, al tener hubs regionales”, comenta Javier Vega.

En tanto, su sitio web y almacenes les permiten llegar a localidades más pequeñas, donde -hasta ahora- no tenían farmacias.

“En comunas de hasta 2 mil personas, estamos instalando farmacias digitales, con un computador o tablet con acceso a internet para realizar pedidos. Entre 2 mil y 5 mil habitantes, estamos implementando almacenes farmacéuticos, un modelo híbrido que nos permite tener un local físico con medicamentos de venta libre y el resto vía digital. Y sobre 5 mil, estamos llegando directamente con farmacias físicas”, afirma el director ejecutivo de Fracción.

A modo de ejemplo, en Cabo de Hornos tienen una farmacia digital, en Sierra Gorda un almacén, y están próximos a inaugurar un local amplio en San Pedro de Atacama y otras comunas.

“Además de eso, este año implementamos la farmacia móvil, que nos permite llegar, por ahora, a la región de Ñuble, donde hay 5 comunas que no tienen farmacias: Ranquil, Pemuco, Portezuelo, Treguaco y Ninhue. Ahí estamos llegando en un formato móvil con un tremendo éxito, porque las personas se han dado cuenta de que nunca más necesitarán viajar a Chillán para comprar sus medicamentos, sino que le llegan a la puerta de su casa”, asegura.

Otra medida que está próxima a lanzamiento es un plan de suscripción, “pensado principalmente en los pacientes crónicos que toman medicamentos todos los meses. Creemos que el tema digital lo resuelve y estamos trabajando desde hace tiempo en su implementación, para que a la gente le lleguen todos los meses a su casa, solamente pagando el costo del fármaco. Dado el nivel nacional de cobertura que vamos a tener en los próximos meses y años, creemos que nos permite hacer despacho gratis a todo el país.”

“En Fracción estamos demostrando que, con innovación, con colaboración y con impacto, se puede cambiar la vida de las personas. Vemos todos los días cómo vamos avanzando, porque la concentración del mercado de los medicamentos es algo que había que solucionar de una manera distinta. Creemos que la colaboración es la parte central de este modelo, porque así va a ser la economía hacia el futuro”, concluye el ejecutivo.

Para conocer más sobre Fracción y su farmacia online, puedes ingresar aquí.