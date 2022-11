En un pueblo ficticio, que bien podría ser cualquiera de la Región del Maule, una serie de sucesos paranormales comienzan a ocurrir justo cuando aparecen dos personas besándose en una plaza.

Esta anécdota es el punto de partida de El universo escondido detrás de las paredes, obra de la compañía talquina Teatro Niebla, escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Daniel Acuña, que se estrena el próximo miércoles 30 de noviembre en Matucana 100.

“Hacer algo juntos significaba también un cruce territorial, que es algo nuevo y que no había hecho. Me preguntaba cómo eso podía estar presente en el texto”, cuenta Carla Zúñiga acerca del proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2022, del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; con el que se buscaba crear una obra que fuese un espejo del territorio del Maule.

“Reflexiona sobre todo lo que no entendemos, sobre este fenómeno de que el mundo va avanzando muy rápido y no logramos comprenderlo. Qué pasa con nosotros, como seres humanos, cuando no entendemos la identidad de otra persona… Teniendo esa necesidad terrible de caracterización constante, de entender y, al no poder hacerlo, cómo ahí aparece la violencia. ¿Por qué matan a una compañera trans en el Parque Forestal? ¿Qué hay detrás de esa rabia, de ese odio?”, agrega.

Reflexión y denuncia

Para su director, Daniel Acuña, la puesta permite reflexionar respecto de la violencia especialmente relacionada a los géneros, a la identidad y en cómo el patriarcado y la heteronorma han colonizado ciertos territorios y los ha dominado a partir de la imposibilidad de la autodeterminación de los cuerpos o de las identidades; entonces es una obra que, desde la comedia y el drama, aborda estas problemáticas que siguen latentes en los contextos rurales y es necesario denunciar.

“En escena el público va a apreciar un montaje contemporáneo donde contamos distintas historias sobre un pueblo que, al final, son las mismas historias que se vienen replicando desde hace mucho tiempo y que, lamentablemente, sólo a partir de la denuncia del arte podemos poner en el tapete para que sea discutida, para que se eliminen estas prácticas que nos terminan limitando y coartando como seres y como personas que habitan estos pueblos y territorios más alejados de la urbe o de la capital”, complementa el director.

La obra se exhibirá hasta el 4 de diciembre en Matucana 100, en Estación Central. “Estamos muy contentos de que, nosotros como compañía regional, podamos también tener un espacio de proyección o de muestra de nuestro trabajo que estamos gestando con mucho cariño, esfuerzo y profesionalismo desde provincia”, concluye su director.

Ficha Artística

Dramaturgia: Carla Zúñiga Morales

Dirección: Daniel Acuña Jara

Asistente de dirección: Matías Rojas Quintana

Producción general: Matías Rojas Quintana (Niebla Gestión Cultural)

Diseño escénico integral: Manuel Morgado Escalante

Elenco: Beatriz Doizi San Martín, Juan José Navarro Núñez, Karina San Martín Alarcón, Francisca Navarrete Valdés y Rodrigo Calderón Poblete.

Diseño sonoro: Gonzalo Hurtado Herrera

Registro fotográfico y fotografías difusión: Nelson Vergara

Técnico de iluminación: Diego Acuña Gómez

Prensa: Claudia Palominos

Una producción de Niebla Gestión Cultural.

Teatro Niebla

Compañía teatral que nace de la gestión artística llevada a cabo por el diseñador escénico y productor teatral Matías Rojas Quintana y el dramaturgo Daniel Acuña Jara, para generar procesos creativos de denuncia social a través de las artes escénicas, con especial enfoque en las disidencias sexuales y los grupos marginados de nuestro país.

Teatro Niebla se gesta desde Niebla Gestión Cultural, organización artístico-cultural de la Región del Maule, productora que ha desarrollado un trabajo de mediación territorial a través de la producción de obras teatrales, la ejecución de iniciativas de fomento a la lectura, despliegue de diversas instancias formativas, la puesta en marcha de plataformas de difusión artística en medios digitales y creación escénica, entre otros. De este modo, se ha hecho cargo de la producción y circulación de los montajes “Impulso” (2018) de Cía. Apocalipsis Rosa, “RAM” (2020) de la Cía. La Noche y Tú, y de las obras “Terrario” (2021) y “Obcecación” (2022), todas financiadas por Fondos de Cultura.

Coordenadas

30 de noviembre al 5 de diciembre

miércoles a sábado, 20 h, domingo, 19 h

Gral. $7000, Est., personas mayores, miércoles y jueves popular, $5000

Duración: 60 min

Recomendada para mayores de 12 años

Espacio Patricio Bunster, Matucana 100

Av. Matucana 100, Stgo.

Entradas en este enlace.