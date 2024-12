“Gata Only”, el hit de FloyyMenor en alianza con Cris MJ, coronó un año mundial tras la publicación del recuento Spotify Wrapped 2024, que posicionó al sencillo del chileno como la canción latina más escuchada del este año en la plataforma digital.

El hit suma más de 1.307 millones de reproducciones y destaca como la única pieza latinoamericana del Top 10, superado sólo por “Espresso” de Sabrina Carpenter, “Beautiful Things” de Benson Boone y “Bird of a Father” de Billie Eilish.

La canción se impuso a sus símiles “Lose Control” de Teddy Swims, “End Of Beginning” de Joe Keery; “Too Sweet” de Hozier, “One Of The Girls” de The Weeknd (con Jennie y Lily-Rose Melody Depp), “Cruel Summer” de Taylor Swift y “Die With A Smile” de Bruno Mars y Lady Gaga.

Pero este no es el único hitoplanetario que ha cosechado “Gata Only” este 2024.

En la plataforma Vevo, de YouTube, FloyyMenor fue escogido entre cientos de créditos para integrar el ciclo de sesiones en vivo “DSCVR Artists to Watch 2025”, espacio que busca a promover nuevos talentos musicales del radar internacional.

La instancia ha contado en años anteriores con artistas como Sam Smith (2014), James Bay (2015), Raye (2017), Billie Eilish (2018) Lewis Capaldi (2018), Remi Wolf (2021), Ice Spice (2023) y Chappell Roan (2024).

Con ambos reconocimientos del mundo del streaming, FloyyMenor y “Gata Only” cierran un año repleto de bonanza-

Este 2024, además de haber conquistado el primer puesto del ránking Billboard Hot Latin (todo un hito para la música urbana chilena y sudamericana), en octubre pasado el oriundo de Vicuña se llevó el Billboard Latin al “Global 200 Canción del Año”, luego de haber sido protagonista de la Semana de la Música Latina en Miami.