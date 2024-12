El impactante fallecimiento del actor surcoreano Park Min Jae a los 32 años ha causado conmoción en la industria del entretenimiento, tras una exitosa trayectoria en k-dramas de renombre internacional. Aunque su muerte se informó recientemente, ocurrió el 29 de noviembre y la causa aún no ha sido confirmada. La policía investiga un posible infarto.

Impacto causa el sorpresivo fallecimiento del actor surcoreano Park Min Jae a los 32 años, luego de una reconocida carrera en k-dramas de alcance internacional.

A pesar que el hecho se dio a conocer ayer lunes, el deceso tuvo fecha el pasado 29 de noviembre.

La causa de muerte aún no ha sido confirmada, pero ya se barajan teorías al respecto. Según la revista People en Español, y de acuerdo a trascendidos de medios asiáticos como All KPop y Xports News, la policía investiga un posible infarto.

“El tipo que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes se ha embarcado en un viaje mucho más largo. Fue tan repentino y tan impactante”, informó su representante mediante un comunicado.

“La familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min Jae, todavía hay tanto que queríamos decir y hacer juntos. Estoy agradecido de haber sido tu representante, aunque fuera por poco tiempo. Lo siento profundamente. ¡Nunca olvidaré su nombre, el actor Park Min Jae!”, añadió.

Su hermano menor, Pak Zaeh Yung, también se refirió al fallecimiento: “Mi amado hermano se fue a descansar. Espero que la mayor cantidad posible de personas puedan recordar a mi hermano”.

Park Min Jae, tal como recoge People, trabajó en los k-dramas “Mr. LEE”, “Little Women”, “Tomorrow”, “Call It Love”, “The Fabulous”, “Deborah”, “Numbers: Watchdogs in the Building Forest” y “Goryeo-Khitan War”, entre otros.