La cantante, Adele, finalizó a sus conciertos como “residente” en la ciudad de Las Vegas, tras realizar un centenar de actuaciones en The Colosseum, el auditorio del famoso hotel Caesars Palace, lo cual también inicia con su pausa de la música.

Hace algunos meses, la cantante británica, anunció que tenía la intención de tomarse un “descanso” prolongado, una vez que concluyera su residencia en Las Vegas.

Según EFE, en septiembre, Adele habría dicho a sus fans, durante uno de sus conciertos en Múnich, Alemania, las razones de su pausa de la música.

“He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y quiero vivirla”, mencionó la intérprete.

Por ello, en su último espectáculo de “Weekends with Adele”, la cantante de “Skyfall” pronunció un emotivo discurso.

“Ha sido maravilloso y lo extrañaré terriblemente, y les extrañaré terriblemente”, dijo entre lágrimas al público el pasado sábado, según los videos publicados en redes sociales.

“Simplemente, no sé cuándo volveré a cantar… No estoy haciendo nada más, me estoy cagando de miedo pensando en lo que voy a hacer”, admitió entre lágrimas en el escenario ahora en el último show.

