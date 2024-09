En julio pasado, la cantante británica Adele ya había mencionado que buscaba tomarse un descanso de la música y de los escenarios, no obstante, fue en su concierto más reciente que puso fecha a la pausa que se tomará.

La artista se presentó durante diez noches en Múnich, Alemania, escenario en el que mencionó: “No soy la intérprete más cómoda, lo sé, pero se me da jodidamente bien. Y he disfrutado mucho actuando durante casi tres (años), que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré“.

Esto, pues, la cantante comenzó su residencia en Las Vegas en 2022 y planea finalizarla en noviembre de este año, tras aplazarla y comenzar el tour por la capital alemana.

Al respecto, Adele agregó: “Aún me quedan exactamente cinco semanas de conciertos, pero después de eso, no los veré en mucho tiempo”. De esta forma, la artista dio a entender que su regreso a los escenarios finalizará en noviembre próximo.

“Los llevaré en mi corazón durante todo ese tiempo de descanso. Y fantasearé con estos espectáculos y con todos los que he hecho en los últimos tres años”, añadió la artista, según recogió Today.

“Ha sido increíble. Solo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyéndome una nueva vida, y ahora quiero vivirla“, cerró sobre el escenario la cantante.

De esta manera, la artista británica descartó pisar tierras latinoamericanas con su show por un largo tiempo más.