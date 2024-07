La cantante británica Adele sorprende al anunciar una pausa en su carrera musical tras finalizar su gira en Las Vegas, revelando que no tiene planes de lanzar nuevo material por el momento. En una entrevista con ZDF, la artista de 36 años explicó que necesita un descanso tras agotadoras presentaciones y confesó que no disfruta la fama, extrañando su anonimato. A pesar de esto, Adele tiene programados conciertos en Múnich, Alemania, durante agosto.

La cantante británica Adele anunció una pausa en la música tras finalizar una serie de conciertos de su gira ‘Weekends With Adele’ en Las Vegas. La artista de 36 años reconoció que entre sus planes no está lanzar nuevas canciones durante un tiempo.

En una reciente entrevista con la cadena alemana ZDF, la intérprete de ‘Someone Like You’ reveló que se tomará un receso de los escenarios y que por lo pronto no tiene en mente escribir un quinto álbum musical.

En esta misma línea, la aclamada cantante confesó que su “tanque de combustible está bastante vacío” tras la última serie de exitosas presentaciones que tuvo en Las Vegas, (Estados Unidos) y los más de 100 espectáculos en vivo que lleva realizando desde 2022.

“No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto (…) Quiero un gran descanso después de esta gira y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo será por un tiempo”, aclaró la compositora inglesa.

Adele anuncia un “descanso” de la música

Con relación a la breve pausa que se tomará de la música, Adele afirmó que su decisión está motivada porque ella “odia” la fama y echa de menos la persona que era antes de convertirse en una estrella musical.

“Extraño ser anónima. No me gusta ser famosa. Me encanta hacer música y que la gente sea receptiva a ella y le guste… pero la parte de la fama la odio absolutamente y echo de menos todo lo relacionado con quién era (antes de pasar a ser una celebridad)”, declaró la artista británica.

Cabe mencionar que este breve receso no se concretará todavía, ya que la cantautora tiene programado una serie de conciertos en Múnich, Alemania, los cuales se realizarán durante el mes de agosto.