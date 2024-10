En pleno concierto en las Vegas, Adele se emocionó hasta las lágrimas al ver, en medio de su presentación, a la cantante Céline Dion.

El pasado sábado, la intérprete británica realizó una presentación en el Coliseo del Caesar’s Palace de Las Vegas, hasta donde llegó la cantante Céline Dion, junto a sus hijos.

El momento en que ambas logran coincidir, ocurre mientras Adele interpretaba su canción, “When We Were Young”, donde se percata de la presencia de Dion.

Tras verla, la cantante británica detuvo su actuación para acercarse a la artista y sorprendió al público al emocionarse profundamente, generando un encuentro lleno de emoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Adele se emociona al ver a Céline Dion en uno de sus conciertos

En los vídeos compartidos, se puede ver cómo ambas artistas, se abrazan y no logran contener las lágrimas.

Tras el abrazo, Dion volvió a su asiento visiblemente conmovida, mientras sus hijos intentaban reconfortarla.

Luego del evidente gesto de cariño de ambas, el público en el teatro reaccionó con ovaciones, y de forma paralela, los fanáticos en redes sociales.

“Dos leyendas”… “Ay, no, yo llorando con ambas”… “Dos de las voces más bellas e icónicas en la misma habitación”, escribieron.

Al finalizar el show, Adele dedicó unas sentidas palabras a la artista canadiense. “Una de mis personas favoritas de todos los tiempos”, mencionó.