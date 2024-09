En medio de su promisoria estadía en Mexico, la cantautora Dulce y Agraz regresó a Chile para estrenar un adelanto de lo que será su tercera placa. La canción es una declaración de amor fresca y juguetona, y suma la participación de la chicana Luz Elena Mendoza.

Videoclip

Dentro de una enorme casa frente al mar chileno, Dulce y Agraz experimenta curiosa un despertar de sensualidad, provocada por los objetos y alimentos que la rodean. Un estado de coqueteo y atrevimiento, que refleja en el videoclip del nuevo sencillo “Cuándo y Dónde”, dirigido por J.J. Ángela.

La canción es una de las primeras que grabó en México, por lo que está contagiada de la energía más pasional y romántica que le genera el país a la artista oriunda de la ciudad de Concepción. Además, tras el sencillo “Íbamos”, este es el segundo adelanto de un nuevo álbum de estudio que se encuentra en plena gestación, junto a Sebastián Aracena y Felipe Castro, dos reconocidos productores chilenos ganadores del premio Latin Grammy y radicados en México.

“Es una declaración de amor urgente. Esta canción me conecta mucho con el placer, el romanticismo y el amor que me ha inspirado Ciudad de México, durante estos primeros meses. Tenía muchas ganas de compartirla porque siento que también muestra una etapa más madura en cuanto a lo musical”, asegura la joven cantautora quien, estando en México, ya se ha presentado en espacios como Foro del Tejedor, Multiforo 246 y Auditorio BB.

Rodado frente a la Playa de Maule, Coronel (al sur de Concepción), el videoclip fue realizado por Monstruosa Estudio y dirigido por J.J. Ángela. Junto a la artista, también trabajó los sencillos desprendidos de su anterior disco Albor, placa con la que fue ganadora de un Premio Pulsar 2023 como Mejor Cantautora.

Gira nacional

Dulce y Agraz aprovechó su visita a Chile para realizar una gira de conciertos por las ciudades de Valparaíso, Temuco, Santiago y su natal Concepción. “Es muy hermoso sentir que tengo una comunidad de fans, particularmente sensible, cálida y muy ligada a lo artístico”, comentó la música. “Siento que me retribuyen siempre con más arte en dibujos, regalos, expresiones de amor y creatividad que siempre me llevo. Eso me hace muy feliz y me dan muchas ganas de volver a tocar muy pronto en Chile”.

Mira el video de “Cuándo y Dónde” aquí y escucha la canción en plataformas de streaming.