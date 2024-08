El músico chileno Nicolás Salvador Venegas se consagró como el campeón mundial en las Olimpiadas de Guitarra de Volos en Grecia. El exponente, oriundo de Cartagena, obtuvo la primera medalla de oro para Chile en este reconocido certamen internacional.

Venegas se enfrentó a 200 músicos de la guitarra clásica, provenientes de más de 120 países, en las Olimpiadas de Guitarra de Volos. El chileno se impuso con su talento en la categoría profesional a la francesa Cassie Martin (plata) y al portugués Alex De Sousa (bronce).

Estas Olimpiadas de Guitarra son un prestigioso concurso internacional de guitarra clásica celebrado en Volos, Grecia. El certamen reúne a guitarristas de todo el mundo para competir en varias categorías según su nivel y edad. La competencia de categoría mundial cuenta con el patrocinio de UNESCO.

Desde Francia, el artista de 37 años conversó con BioBioChile sobre su triunfo en tierras griegas y la travesía que emprendió desde Chile para consagrarse como el mejor en su disciplina a nivel internacional.

“Fue un camino muy complejo porque conseguir financiamiento para la parte artística en Chile es difícil. Me autofinancié todo, me endeudé y conseguí dinero para llegar a Grecia”, confesó el artista, quien incluso en un momento consideró no asistir dado la falta de presupuesto.

“Tuve que viajar en avión, tomar un barco y manejar cuatro horas para llegar a la Olimpiada (…) era la forma más económica de hacerlo. Literalmente fue una travesía por cielo, mar y tierra“, contó el ganador de la medalla de oro. “Tuve la fortuna de ganar un oro. Fue casi como el camino de Rocky, entrenando con lo justo”, comentó.

Chileno gana oro en las Olimpiadas de Guitarra en Grecia

Para ingresar a esta competencia, los representantes de cada país fueron escogieron por su currículum. El chileno participó en la categoría “Profesional Performance”, una de las más exigentes del certamen.

“Fue un privilegio y un honor ser el único chileno seleccionado”, comentó Venegas. “La verdad tuve muchos nervios, porque eran competitivos y yo luchaba contra participantes de categoría mundial en guitarra clásica”, agregó.

En las dos primeras etapas de la competencia, los participantes interpretaron obras de reconocidos compositores internacionales como del español Joaquín Rodrigo, el italiano Mario Castelnuovo-Tedesco, el brasileño Heitor Villa-Lobos y el cubano Leo Brouwer.

En la ronda final, los músicos debían presentar obras de su país natal, una oportunidad para el artista nacional de mostrar parte de la cultura e idiosincrasia del país. “Interpreté composiciones mías que tienen raíz folclórica y eso le dio un valor agregado. Lo bello es que gustó, tanto por la parte técnica virtuosa como la propia composición”, mencionó.

“Es un sueño hecho realidad poder representar al país en el certamen, sobre todo en la categoría profesional, donde van los máximos representantes de cada país”, expresó el guitarrista.

De Costa Azul para el mundo

Desde hace ocho, el chileno ha participado en distintas competencias internacionales, logrando llegar a finales y ganar algunos premios. Según explica, conseguir esta medalla de oro es el resultado de varios años de trabajo.

“Vengo de un pueblo pequeño llamado Costa Azul, en la comuna de Cartagena, donde hay pocos auspicios. Mi padre es un cantautor chileno que pertenece al nuevo canto y la nueva canción chilena. Desde muy pequeño estuve rodeado con música de artistas como Illapu y Congreso“, contó Nicolás.

Con apenas 12 años comenzó a estudiar guitarra clásica en San Antonio. Luego obtuvo una beca para estudiar música en Cuba y posterior a ello ingresó a la Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile.

A partir de ahí comenzó a competir. En los últimos años, ha participado en competencias y festivales en España y Finlandia. Asimismo, ha dado conciertos en Suecia y pronto realizará giras en Sudamérica y Europa.