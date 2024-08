El destacado exponente nacional del acoustic fingerstyle, Andrés Godoy, formará parte del evento de apertura de 'The dark side of the Sur', la novena temporada de conciertos desde Coyhaique, Región de Aysén. El evento se realizará en el Museo Regional de Aysén. El l acceso es gratuito por orden de llegada.

Desde el 23 al 31 de agosto se desarrollará la novena edición de ‘The dark side of the Sur’, ciclo de sesiones musicales que busca difundir diversos estilos presentes en la región, y de otros territorios, en una propuesta artística que rescata los sonidos acústicos, ofrece entrevistas en vivo y una cuidada instalación lumínica y visual en medio de La Patagonia.

Organizado por la organización cultural comunitaria Malotun, la novena temporada de ‘The dark side of the Sur’ contará con la participación de bandas, músicos y artistas visuales en una amplia programación gratuita que incluye un concierto de apertura brindado por el destacado artista Andrés Godoy, junto a su hijo Bruno Godoy (baterista de Sinergia), quien tocará batería, teclados y beat box. La jornada será conducida por Marco Canto y el arte visual es creado por Ignacio Astorga.

El acceso es gratuito por orden de llegada al Museo Regional de Aysén (Camino a Coyhaique Alto – Km. 3, Coyhaique, Aysén).

Novena edición

“La propuesta es que las bandas desenchufen sus instrumentos y bajen la intensidad sonora para rescatar principalmente los sonidos acústicos”, señalan desde su producción. “A través de entrevistas entre las canciones, el público puede conocer a quienes se suben a nuestro escenario, que es una instalación lumínica que rescata elementos del cotidiano vivir de la Región de Aysén, además de incorporar obras de artistas visuales para enriquecer la experiencia estética”, agregan desde el ciclo.

Los siguientes conciertos serán protagonizados por Daniela Millaleo, Luciano Auad y Juan Pablo Aguilera.

The dark side of the Sur además ya dio a conocer a los artistas visuales que acompañarán la temporada. “Sus obras serán parte fundamental de la escenografía de cada instancia”, añaden desde la iniciativa.

Todos los conciertos son grabados en audio y video para su posterior difusión en medios regionales, nacionales e internacionales, quedando también en el canal de YouTube de la iniciativa, donde han participado, en 8 años de trayectoria, casi 30 bandas y solistas.