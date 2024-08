Luis Advis (1935-2004) pasó a la historia como el compositor que musicalizó una tragedia en la Cantata Santa María de Iquique (1970), que grabó Quilapayún. También como el autor de canciones que relatan la vida excepcional de Violeta Parra en el Canto para una semilla (1972), que Inti-Illimani registró junto a Isabel Parra. Sin embargo, antes de todo eso, musicalizó una historia mucho más juguetona: la de un niño chileno llamado Cachencho.

Desde 1968, Advis estuvo a cargo de la música de Las Aventuras de Cachencho, un programa infantil que emitía el canal de la Universidad de Chile y luego dio vida a un disco propio: Cachencho en la playa (1971), publicado por el emblemático sello Dicap. Parte de esa música, que ha permanecido entre lo más inexplorado del repertorio del compositor iquiqueño, será parte del próximo concierto que ofrecerá el Coro Sinfónico.

El concierto

Bajo la dirección de Andrés Bahamondes, el próximo jueves 8 de agosto (19:30), el elenco interpretará dos números de Cachencho en la playa, en el marco de un programa titulado Canto universal, trascendental y mundano, que se podrá escuchar en el Teatro Aula Magna Usach. Las entradas gratuitas ya se pueden encontrar en Portaltickets.

“Vamos a interpretar dos arreglos de Freddy Ogalde, uno de los integrantes de nuestro coro, de esta especie de suite que Luis Advis define como un juego musical y justamente tiene ese sentido: es música muy lúdica”, explica Andrés Bahamondes. “En el disco hay muy lindas canciones sobre la emoción de viajar en tren, la llegada a la playa y los animales del lugar, por ejemplo. Es una música maravillosa, como toda la de Luis Advis, y ya se vislumbra el tipo de armonías que utilizó después, sobre todo en Canto para una semilla”.

Programa

Precisamente, dos canciones del Canto para una semilla darán comienzo al programa, como un anticipo del concierto que el propio Coro Sinfónico Usach ofrecerá en diciembre, junto a la Orquesta Usach e Inti-Illimani Histórico, con los arreglos orquestales y corales que legó Luis Advis para la obra.

Luego, el programa repasará parte de los repertorios que el elenco ya ha cubierto durante el año. Habrá selecciones de la Cantata Nuestra Madre Grande, de Manuel Rodríguez (1949), Fernando Lanfranco (1950) y Marco Barticevic (1952), que en abril pasado tuvo su estreno en Santiago, medio siglo después de su creación. También se escucharán obras sacras de autores contemporáneos, como el polaco Marek Raczyński (1982) y el letón Pēteris Vasks (1946), que tendrán a Esmeralda Opazo como directora invitada. Además, se interpretarán pasajes de la música incidental que Franz Schubert (1797-1828) compuso para la obra de teatro Rosamunda, que la agrupación abordó en julio pasado junto a la Orquesta Usach.

En el último segmento, el Coro Sinfónico Usach abordará dos obras que históricamente han sido parte de su trabajo, pero no interpreta desde antes de la pandemia: la Cantique de Jean Racine, op. 11, una obra de juventud del compositor francés Gabriel Fauré (1845-1924), y “Look at the world”, himno que el británico John Rutter (1945) escribió en 1996.

“Este programa es un resumen de la temporada y de lo que hace un coro habitualmente. En Latinoamérica, los coros en Chile nos caracterizamos por abordar músicas de distintas vertientes: popular, folclórica y docta. En particular, nosotros siempre tratamos de incorporar música chilena del ámbito académico, entonces creo que esta es una buena muestra de lo que hace el Coro Sinfónico Usach habitualmente”, concluye Andrés Bahamondes.