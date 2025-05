La final del Challenger de Mauthausen en Austria se tiñó de blanco, rojo y azul, luego de que Tomás Barrios (N°128) y Cristian Garin (N°214) disputarán el trofeo del campeonato en donde ambos brillaron durante una semana y que finalmente se quedó en las manos de ‘Gago’ por un marcador de 3-6, 6-1 y 6-4.

El partido decisivo se llenó de tensión e intensidad de parte de ambos tenista que se conocen bastante, y luego de una larga batalla a 3 set, fue Cristian Garin quien se quedó con la victoria e igualando el historial entre ambos 2 a 2.

El primer set fue todo para Barrios, quien comenzó con golpes potentes y mejor intensidad el duelo para llevarse el inicio por 3-6.

No obstante, Garin reaccionó a tiempo y el segundo set fue una balada de su juego, demostrando los golpes de calidad que tiene desde fondo de la cancha y obligando a Barrios a extremar recursos para llegar a las pelotas largas.

Fue así que imponiendo condiciones, ‘Gago’ consiguió quedarse con el segundo parcial con un rotundo 6-1.

Ya en el tercer y último set, las cosas se pusieron tensas en la cancha, siendo Garin quien propuso más, pero también quien perdió más la calma en la recta final del parcial, criticando en diversas ocasiones la decisiones del árbitro del compromiso.

Finalmente, el último game fue el de mayor duración, donde se mostró que Tomás Barrios Vera no quiso soltar el partido y estirar lo más posible los puntos para tomar algo de ventaja, pero finalmente Garin, con más garra que juego, logró quedarse con el partido y consagrarse en el Challenger de Mauthausen en Austria.

Mauthausen Ch F: WELCOME BACK, CRISTIAN GARIN JUST WON HIS FIRST CH TITLE SINCE 2018 – FIFTH OF HIS CAREER 🔥

More to come, but d. M. Tomas Barrios Vera 3-6, 6-1, 6-4. The necessary adjustments, balance-wise, were worth it 🙌

🎥 @ATPChallenger pic.twitter.com/iqD0Blr8EV

— stateofsport21 // raz (she/her) (@eretzsport022) May 4, 2025