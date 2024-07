La modelo argentina Chloé Bello, la última pareja de Gustavo Cerati, regresó a Argentina tras más de una década viviendo en el extranjero.

“Me fui porque los medios me estaban volviendo loca y me hicieron muy mal”, confesó en diálogo con el programa Somos Todas de Infobae.

“Estoy viviendo acá hace un año y medio ya. No lo puedo creer. Nunca estuve tanto tiempo acá. Llegué en marzo del año pasado y me quedé. La verdad que senté cabeza estoy por primera vez en mi vida quieta en un lugar”, agregó.

Al momento del accidente cerebrovascular (ACV) del ex Soda Stereo, en 2010, Bello tenía 22 años y estaba en Venezuela acompañando al músico. Llevaban cinco meses de relación. El diagnóstico lo dejó en coma durante cuatro años, hasta su muerte en 2014.

Tras esto, la actriz se alejó de Buenos Aires, en gran parte para alejarse de la presión de los medios.

“Me peleé (con Buenos Aires) porque tuve una situación a los 22 años que, bueno, es conocida, mi ex pareja falleció y fue muy muy duro para mí estar acá. Los medios me estaban volviendo loca, me hicieron muy mal. Fue una cosa espantosa realmente. Hoy por hoy estoy muchísimo más fuerte, lo puedo hablar. Pero fue muy difícil para mí”, dijo.

Chloé Bello sobre Gustavo Cerati: “Yo lo veo como un ángel guardián que tengo ahora. Uno de los recuerdos más lindos que tengo”

Segun Bello, “fue un circo totalmente diabólico de parte de toda la gente que opinó y habló demás en notas que salieron… Fue una cosa muy macabra. Era muy chica y me afectó muchísimo. Tenía 22 años y se me hacía muy difícil estar acá con toda esa situación”.

“Siempre me gustó vivir afuera, viajar, entonces dije: ¿qué hago acá en este nido de víboras? Bancándome todo lo que pasó. Por eso, es como que me peleé y dije: ‘A la mierda con toda esta gente’. Obviamente había muchísima gente que sí me quería y me apoyaba, pero es una situación muy fea, dolorosa y también trataba de meterme en otro mundo porque bien o mal, escuchás la música, lo ves en fotos, no tenés tiempo para lutar tranquila y tener un poco de espacio”, contó.

Tras la muerte de Cerati, Bello inició una nueva relación: “Me puse de novia con un chico un tiempo después que me hizo muy de ángel guardián porque yo estaba destrozada, en pedazos. Me hizo un aguante para poder salir de la psicosis esta que estaba sucediendo, que me llevó muchísimos años de terapia, de poder rearmarme porque realmente fue espantoso”.

“¿Qué significa Gustavo (Cerati) para vos?”, le consultaron sus entrevistadoras. “Yo lo veo como un ángel guardián que tengo ahora. Uno de los recuerdos más lindos que tengo, que lo pude empezar a cicatrizar muy con el tiempo, porque eso de que el dolor pasa y después se esfuma y que te dicen: ‘Todo pasa’. No, no pasa. Lamentablemente para mí no sucedió… Vivir en Buenos Aires para mí es shockeante porque tenés el recordatorio constante de algo que tratas de tapar y de olvidarte de la mejor forma, pero subís a un taxi está la música, tomás un café y está la foto en el bar, prendés la tele, está el documental”.

“El otro día fui a la librería y me encuentro con los libros sobre él. Son partes que uno trata de dejar en el pasado porque sino duelen y los acarreas con vos toda la vida. Entonces, uno en algún momento tiene que decir: ‘Sigo adelante’. Porque tampoco merece que una chica que 22 años cargue todos sus 20 con algo tan pesado”, concluyó.