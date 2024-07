Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

¡20 años volaron en un abrir y cerrar de ojos! El tiempo no ha podido borrar la huella musical de hits que aún suenan en nuestras emisoras favoritas. Para recordarle al respetable público que ya no es tan joven, se ha revelado una lista de canciones que cumplen dos décadas en este 2024. Entre ellas destacan éxitos como "Yeah!" de Usher con Lil Jon y Ludacris, "Gasolina" de Daddy Yankee, "Mr. Brightside" de The Killers, "Boulevard Of Broken Dreams" de Green Day y otros hits que marcaron una época, invitando a revisar el carnet y asegurarse de estar bien alimentado. ¡La nostalgia musical invade el presente! 🎶🎉