Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Taylor Swift sufrió un impasse durante su concierto en Dublín, Irlanda, al quedar atrapada en una plataforma mecánica mientras interpretaba \'The Smallest Man Who Ever Lived\'. Videos publicados en redes sociales muestran cómo la plataforma en la que estaba se atascó mientras otras descendían. El bailarín Jon Ravnik del equipo de Swift la ayudó a bajar mientras ella continuaba cantando en el Aviva Stadium. Durante el concierto, la cantante dedicó palabras especiales al público irlandés, mencionando que el país jugó un papel crucial en la creación de su álbum \'Folklore\'.