Coldplay fue el gran protagonista de Glastonbury 2024 al presentar su último sencillo, estrenar una nueva canción con Little Simz y compartir el escenario con Michael J. Fox, quien tocó la guitarra en las canciones “Fix You” y “Humankind”. El festival, que este año incluyó también a artistas como Dua Lipa, Shania Twain, SZA y Avril Lavigne, fue transmitido a nivel mundial por primera vez en su historia.

La noche del sábado, el grupo se dio tiempo para presentar su último sencillo, “feelslikeimfallinginlove”, para estrenar una nueva canción con Little Simz (“We Pray”), y para dedicarle una canción improvisada al fundador del evento (Michael Eavis) y al actor Michael J. Fox, quien fue ovacionado tras aparecer en las pantallas.

Coldplay junto a Michael J. Fox en Glastonbury

En el acto, Chris Martin invitó al protagonista de “Volver al Futuro” a subir al escenario para tocar dos canciones: “Fix You” y “Humankind”, esta segunda junto con los demás colaboradores del show.

En “Fix You”, cuando Fox estaba en la guitarra, Martin no pudo evitar entonar “¡Go, Johnny, go!”, en un guiño a su filme más famoso.

Este año, Glastonbury estuvo encabezado por Coldplay y Dua Lipa, cuyas actuaciones fueron transmitidas a todo el mundo en un hito inédito para el festival.

La lista de artistas también contó con Shania Twain, SZA, Cyndi Lauper, Paloma Faith, Olivia Dean, Avril Lavigne y Jessie Ware, LCD Soundsystem, PJ Harvey, Bombay Bicycle Club, Jamie XX, Jungle, Disclosure, The National, Idles, Gossip, Justice, James Blake, Sleaford Mods, King Krule, Janelle Monáe, Little Simz, Two Door Cinema Club, Fontaines D.C y Camila Cabello, entre decenas de otros.

