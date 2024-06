La cantante chilena Consuelo Schuster fue una de las invitadas internacionales del ciclo “Kqústico de la primera”, organizado por una de las emisoras más escuchadas en Puerto Rico, KQ105 FM, la primera FM establecida en San Juan.

Allí, Schuster ofrecerá un concierto hoy en una fecha compartida con el boricua Obie Bermudez, todo esto a partir de las 20:00 horas en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Siempre volver a Puerto Rico. Es una experiencia hermosa, me reciben con mucho cariño y la verdad es que me siento como en casa. Esta en especifico ha sido muy emocionante, volver después de tanto tiempo a presentar una nueva canción y además de eso hacer un show es muy especia”, cuenta a BioBioChile desde Centroamérica.

Esta no es la primera vez que Schuster arriba a Puerto Rico. En 2017, ofreció su primer show masivo tras la rotación del sencillo “Aquí Me tienes” (escrito por ella y el cantante y productor boricua Tommy Torres), que incluso llegó al Nº1 en radios locales y Shazam.

Consuelo Schuster: Número 1 en Puerto Rico

“La energía del público en Puerto Rico es increíble. Nunca voy a olvidar la primera vez que canté, fue en un festival de verano de San Juan y la gente coreaba las canciones. Yo no podía creerlo, fue tanta mi emoción que rompí en llanto y eso me hizo conectar más aun con este hermoso público”, recordó.

Tras casi una década de trabajo internacional, donde Puerto Rico ha sido clave, ahora los planes de Schuster son “a corto plazo, seguir trabajando Puerto Rico para afianzar mas aún con el publico. Se vienen canciones nuevas también que mostraremos en Chile y aquí”.

Desde su viaje, Consuelo relata una anécdota reciente de su estadía. “Justo llegué el día de la noche de San juan. Voy en el avión y una chica me comenta que ese día la tradición dice que debes tirarte al mar de espaldas a las 12 de la noche para las buenas energías del año”.

“Así que tomé mi toalla y me fui a la playa a tirarme al mar pensando que estaría lleno de gente (al parecer estoy en un parte de la isla en donde no es apto para baño), así que me tuve que ir de vuelta al hotel y hacer el ritual en la piscina… Bueno, lo importante es haberlo logrado”, dijo entre risas.