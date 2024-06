Controversia causaron las bromas de Dave Grohl durante el reciente paso de Foo Fighters por Londres, donde el vocalista dejó un par de mensajes críticos a Taylor Swift.

Ocurrió durante la actuación de la banda en el London Stadium el sábado recién pasado, cuando Grohl se refirió al hecho que Swift tendría su propio concierto en el estadio de Wembley.

Después de un coro de abucheos, el vocalista dijo: “Te digo, hombre, no quieres sufrir la ira de Taylor Swift… Por eso nos gusta llamar a nuestra gira ‘Tour de los Errores’ (‘Errors Tour’, en referencia al ‘The Eras Tour’ de la cantante)”.

Luego, de acuerdo al portal británico NME, lanzó esta broma: “Hemos tenido más de unas pocas eras y también más de unos putos errores. Solo un par. Y eso es porque realmente tocamos en vivo, ¿quéee?… Solo digo: a ustedes les gusta el rock and roll crudo y en vivo, ¿verdad? Viniste al maldito lugar correcto”.

En pleno fin de semana, los comentarios de Grohl causaron una bataola en redes sociales, e incluso algunos sostienen que fue la propia Swift quien se hizo cargo de estos durante su show, un día después, en Wembley.

Anoche, tras recibir una ovación durante el inicio del concierto, Swift elogió a su banda y deslizó un sutil mensaje: “Cada uno de los integrantes de nuestro equipo, de mi banda, que tocará en vivo para ustedes durante 3 horas y media esta noche, se lo merecen mucho (los aplausos, la ovación). También cada uno de mis compañeros artistas. Y nos lo diste tan generosamente que nunca lo olvidaremos”.

Los dichos del líder de Foo Figthers causaron sorpresa debido a la buena relación que ha mantenido en el pasado con Taylor Swift.

En 2018, de acuerdo a un relato del propio Grohl, fue la propia estadounidense quien lo “salvó” en una fiesta organizada por Paul McCartney. Según Grohl, McCartney tocó una canción en el piano “(y luego) todos se volvieron hacia mí y dijeron: ‘¡Muy bien, Dave, toca una canción!"”.

“No podía tocar el piano y en ese momento estaba un poco de mal humor, y todas las guitarras eran para zurdos. ‘Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago?’, dije. Y en ese momento, Taylor Swift se levanta y dice ‘haré una canción’. Entonces ella me salvó el trasero”, contó, tal como recuerda el portal NME.

