Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

"Ghost: Rite here rite now", la película que retrata al grupo de metal sueco Ghost, se proyectará en cines chilenos por solo tres días, el 20, 21 y 22 de junio, con una duración de 2 horas y 25 minutos. El largometraje mostrará parte de la gira de la banda liderada por Papa Emeritus IV durante 2022 y 2023, destacando sus espectaculares shows con pirotecnia y éxitos como "Year Zero", "Ritual" y "Mary On a Cross". Las entradas ya están disponibles en preventa.