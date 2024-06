Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La frustrada participación de Kidd Voodoo en la Fiesta Costumbrista de Integración Azapeña generó controversia entre sus fans, luego de que la comisión rural del Concejo Municipal de Arica rechazara su show debido a los altos costos del espectáculo. La propuesta de contratar al popular artista para aumentar la convocatoria de familias y las ventas de emprendedores fue rechazada, argumentando que no se dirigía al público objetivo de Azapa. El concejal Daniel Chipana señaló que el municipio no podía gastar 60 millones de pesos en un artista para un evento, lo que provocó la polémica. Hasta el momento, el equipo de Kidd Voodoo no ha respondido a las consultas. Mientras tanto, el cantante se prepara para su gira nacional “Los Rompecorazones Tour” que comenzará en julio en Chile.