Luego de sus llenos totales en dos espectáculos en Teatros Municipales de Santiago, sumando un total de 17 fechas a lo largo del norte, centro y sur, Lucybell se prepara para recorrer el país con su esperado tour “Sesión 3000”, donde el público podrá disfrutar de nuevas reediciones y temas inéditos.

En la antesala de este recorrido, que comenzará el 11 de julio en Curicó, sus integrantes comentan que “es una sensación de cápsula de tiempo que va entregándose a las personas, y que el público nos va entregando también, con esa nostalgia, ese lazo, ese puente, entre las vivencias de cada uno, y con esas canciones que van conectándonos. Siempre hemos dicho que el público es como un cuarto integrante, que hacen los shows y creemos que esta vez no será la excepción”.

Tour 2024

Más lugares

Esta gira, además, incluirá locaciones no tan habituales en las giras de la banda. “Todo lo que tiene que ver con visitar nuevos lugares o lugares que habitualmente no visitamos muy seguido, es una sorpresa no solamente para la gente, sino para la banda. Y sentimos que la música de Lucybell, que nos persigue a nosotros y persigue a tanta gente, que se conecta con nuestras canciones, siempre es un premio”, extienden.

Y es que el concepto de las sesiones en Lucybell han significado un punto cúlmine en diversas etapas que han transcurrido a través de la banda. Y si ahora se trata de la Sesión 3000, anteriormente grabaron y editaron Sesión Futura (2001) y Sesión Primitiva (2008), instancias que fueron aprovechadas para la reedición de temas nunca antes escuchados en vivo, y que ahora, con esta tercera sesión, pretende continuar la tradición.

Las entradas para Sesión 3000 están disponibles desde el sitio oficial de Lucybell.