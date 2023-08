El 15 de agosto, Los Jaivas celebraron 60 años de historia convertidos en la banda activa más influyente de la música popular chilena. Desde el mismo lugar que ocupó su padre, la baterista del grupo, Juanita Parra, fue testigo del cariño irrestricto del público: cada vez que se pronunció su nombre, el Movistar Arena estalló en aplausos y ovaciones, confirmando su notorio arraigo entre las nuevas (y no tan nuevas) generaciones de fans.

En la cita, que tuvo una segunda parte el pasado domingo 20, la heredera de Gabriel Parra compartió escenario con otras dos hijas de integrantes del grupo: Aurora Alquinta y Marina Mutis.

“Fue hermoso para mí subirme a un escenario a interpretar la música que nuestros padres crearon, con mis hermanas, mis primas-hermanas, fue magnífico”, recuerda en diálogo con BioBioChile. “Me faltan palabras para describir esa sensación, porque estamos hablando de historia, de una familia que ha transmitido un conocimiento musical, de tres mujeres que nos hemos desarrollado en el ámbito cultural. Somos hijas de estos gigantes que soñaron, siendo niños, crear una historia juntos, sin saber que esto iba a durar 60 años”, agrega sobre el concierto, que próximamente llegará a las salas de cine con su propio largometraje.

Pero esta, sin embargo, no fue la única postal emotiva de la noche: el reencuentro con Eduardo Parra, hoy retirado de los escenarios, también quedó entre los hitos del festejo. “El haber visto que estaba con nosotros fue muy emotivo… Fuimos canalizando toda la emoción; fueron conciertos contenidos, porque si no hubiese estado llorando el concierto entero”, cuenta riendo.

“Es muy bonito poder mostrarle al mundo que hay un grupo que lleva 60 años juntos, donde los que no están es porque partieron a otro plano, y los que están a lo mejor no están siempre, pero seguimos siendo familia y construyendo un proyecto juntos”, enfatiza.

“Esto lo digo porque hay tantos otros grupos fundamentales de la historia de Chile que están divididos; hay tanta división en nuestro mismo país, que es importante seguir marcando esta diferencia porque se pueden hacer las cosas de otra manera. Se puede hacer creación colectiva; se puede tener un proyecto donde es un equipo el que forma parte y no un líder que decide por los demás. Así es como se ha construido este proyecto. Somos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer desde el corazón, la generosidad y el amor, por algo estamos celebrando 60 años y no nos hemos dividido ni separado”, agrega.

Con aquel eje familiar a cuesta, por estos días Los Jaivas y la academia internacional School of Rock impulsan la cuarta convocatoria de una alianza que este año otorgará 15 becas para niños y jóvenes músicos del país.

“Hay una muy buena evolución de esta dupla, porque obviamente Los Jaivas y su fundación tenemos una llegada muy grande hacia las personas, pero también con los jóvenes, y nuestra música la enseñan en los colegios y genera una conexión muy grande. En School of Rock trabajan de forma grupal y les enseñan repertorio; les enseñan a tocar música directamente. Y esa es una metodología que se asocia mucho con nosotros, con la libertad y con permitirle a los jóvenes desarrollarse en la música, que es algo que al grupo le sucedió”, reflexiona al respecto.

Este año, y por primera vez desde el inicio de la colaboración, la beca introducirá la modalidad presencial para los postulantes seleccionados de la Región Metropolitana y la Quinta Región, quienes podrán asistir a alguna de las siete escuelas de la academia durante el último trimestre. Los requisitos y bases se encuentran disponibles en este enlace. Los interesados en postular, tienen plazo hasta el domingo 10 de septiembre a las 23:59 horas.

(P): Muchas veces los jóvenes toman estas becas porque no tienen acceso a este conocimiento en sus colegios. ¿Cómo ven desde Los Jaivas esta merma en la educación chilena?

(R): Eso es vergonzoso de un país. La malla curricular en su momento quitó Música, y las enseñanzas artísticas son fundamentales, y esto no viene desde la visión de un músico, sino que hay científicos que reconocen las diferencias que puede generar recibir una enseñanza musical o artística a temprana edad. Necesitamos más instancias como esta. La beca, al ser online, le permite a niños de regiones tomar estas clases, ya sea porque no hay clases donde viven, o no hay academias, o porque las familias sólo logran sobrevivir y no tienen dinero para pagarlas.

(P): Por estos días están desarrollando un plan de reedición en vinilo de su catálogo. ¿Queda material inédito de Los Jaivas que los seguidores del grupo no hayan escuchado aún?

(R): Aparte de transmitir el conocimiento musical, como el proyecto de la beca, otro aspecto de la Fundación Los Jaivas es cuidar el patrimonio del grupo, que se ha preocupado de mantener bajo custodia, y hay mucha música inédita. Música que quedó grabada de talleres de improvisación, ideas, conceptos, incluso poesía; hay mucha música todavía. Por otro lado, el grupo se preocupó inteligentemente de ser dueño de sus masters, a pesar de que estuvimos muchos años asociados a una disquera que distribuyó nuestra música.

En la pandemia, nos dimos cuenta que queríamos nosotros mismos hacernos cargo de la difusión, y en ese camino descubrimos que en Chile hay una fábrica de vinilos y nos asociamos con ellos. La idea es publicar toda la música de Los Jaivas en vinilo. El primero será “Hijos de la Tierra”, que viene con bonus tracks grabados con Aurora, Ankatu y Eloy Alquinta. El siguiente será el último registro en vivo que dejó mi papá, que también vendrá con material inédito.