Ya están disponibles en Netflix los ocho capítulos de la primera temporada de “La Firma”, reality show de competencia enfocado en la música urbana donde 12 artistas se miden entre sí por convertirse en el nuevo referente latino del género. Por Chile, el representante fue el joven Diego Smith (22), quien sacó más de una lección en limpio tras su paso por el exitoso programa.

“La primera conexión que tuvimos fue cuando vi en internet que estaba el programa. Yo no le tomé tanta importancia. Fue un día cuando me enviaron mensajes y me pedían que estuviera que me di cuenta. Yo había pensado que era spam, jajaja, hasta que me escribieron a mi número real”, recuerda en diálogo con BioBioChile.

El encuentro entre ambas partes se concretó en abril de 2022, mes en que empezaron las primeras grabaciones del reality que, a su vez, es fruto de una alianza entre Netflix y el influyente sello discográfico Neon16 (fundado por el colombiano Lex Borrero y el puertorriqueño Tainy).

El premio para el ganador no era para nada menor: un contrato discográfico con Neon16 y asesoría exclusiva de dos expertos del movimiento, Borrero y Tainy, quienes también fueron parte del jurado de la competencia junto a figuras de la talla de Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel.

Diego Smith: “No teníamos celulares para escribir ni comunicarnos, y eso llevó la experiencia a otro nivel”

“Estoy feliz con la experiencia”, cuenta el santiaguino hoy establecido en Buenos Aires, Argentina, donde su plan es seguir proyectando su carrera internacional y emprender estudios en cine y comunicación audiovisual.

Smith está lejos de ser un desconocido en la escena urbana chilena: en 2020, su carrera despegó abruptamente a ránkings continentales gracias a su colaboración en el hit “Illuminati” de Kid Tetoon, que incluso contó con un remix de Ozuna.

“Fueron como dos meses de grabación dura, de mucha energía. Fue un proceso lejos de mi casa, de mi familia, de mis cercanos, pero de harto autoconocimiento. De harto aprendizaje. Estábamos grabando 24/7 el estilo de vida de un artista, en los estudios teníamos 2 o 3 horas para grabar con productores de primer nivel. Había que llegar con la letra súper aprendida”, recordó.

Para algunos pasajes del reality, los 12 aspirantes tuvieron que lidiar con una compleja exigencia considerando corta su edad: entregar sus teléfonos celulares. “Era música 100%. No teníamos celulares para escribir ni comunicarnos, era todo en papel, y eso llevó la experiencia a otro nivel”.

El “sacrificio”, sin embargo, no fue en vano. Sobre los contactos que hizo en el programa, Smith quedó conforme: el chileno asegura que pronto se verán los frutos y más de alguna colaboración.

Uno de los que quedó sorprendido con Diego Smith en La Firma fue Yandel. “Quería crear un lazo personal con los jurados. Más que compartirles mi música, quería que ellos me contaran su experiencia. Me sirvió para conectar con gente talentosísima, como Tainy y Yandel, que me dijo que teníamos que hacer un tema… Esa es una de las cositas que van a ir saliendo”.

“Yandel me dijo que había visto en mí algo único, que no le había pasado con otro artista, que se le erizaron los pelos y que yo era algo totalmente nuevo. Y en realidad me sentí muy bien con eso, porque eso fue lo que siempre quise: que vieran mi música no como algo simple, sino como algo más allá”, reflexiona.

“Lo que estamos haciendo ahora es para llegar a los oídos del mundo, para que mi carrera sea internacional: un montón de ojos van a estar encima. Yo me quedé con los comentarios del público, del jurado. Hoy me llegan mensajes de amor y siento que el real premio es haberme ganado el cariño de todo el mundo”, confiesa.

Por estos días, Diego Smith presenta “Toy Playa”, canción producida por Luke Ten y mezclada y masterizada en Nueva York por Jeremy Loucas, doble ganador del Grammy. El single fue acompañado por el estreno de un videoclip grabado en Buenos Aires y dirigido por Pachi Rivas.

Para el rapero, este no es un tema menor: su intención es aprender el código audiovisual en Argentina para impregnar su propio sello a los videoclips venideros. “Hacer música nunca ha sido fácil, tanto ahora como en épocas anteriores. Siempre hay gente que sobresale frente a otra, pero creo que siempre se trata de esfuerzo y dedicación. La música es difícil, no te podría decir que para mí fue fácil”, cuenta.

“Lo que estoy haciendo es nuevo, es algo renovado, ya no soy un niño como era antes. Ahora tengo más experiencia y más música, con un movimiento detrás”, cierra Smith.