La noche de este miércoles, el productor musical Bizarrap lanzó una nueva BZRP Music Sessions en colaboración con Austin Agustín Santos, también conocido como ‘Arcángel’, un reguetonero conocido por su rap y la música urbana en general.

Fue este mismo día que BZRP anunció tal colaboración, que generó gran expectación entre sus seguidores. De hecho, la última producción del productor argentino fue en enero de este año, cuando se reunió con Shakira y explotó internet con una tiradera a Gerdard Piqué.

Ahora, Arcángel hizo algo similar, refiriéndose a sus haters y a los nuevos traperos, a quienes catalogó como sus hijos. “Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez”, apuntó.

El cantante urbano, que se hizo llamar “un asesino de ritmos”, incluso lanzó algunas frases dedicadas a la polémica entre Shakira y Piqué, específicamente cuando dijo:

“Mi tiempo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego fútbol, pero los Pelé”.

Arcángel en polémicas

Cabe recordar que, el intérprete de Pa que la pases bien, se había tomado un descanso hace un tiempo, cuando fue duramente criticado por comentarios sobre la exposición de las mujeres en redes sociales.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te la pasas enseñando el culo (sic) en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y catalogan como damas“, señaló.

De hecho, el cantante incluso recibió una respuesta de otra celebridad del género urbano, se trata de la cantante brasileña Anitta, que apuntó a la exhibición de cuerpos de mujeres en sus videos musicales.

“Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views (visitas), pero al mismo tiempo ¿decir que las mujeres que muestran sus propios culos en las redes no merecen respeto? Estoy confundida”, le dijo.