Camila Sepúlveda (26), a.k.a MJLA, es chilena y vive hace seis años fuera del país. Es conocida por su rol en la más grande compañía de tecnología alimentaria y alimentos veganos, NotCo, la misma por la que llegó a vivir a Estados Unidos, país en el que se mantiene gracias a una visa culinaria.

Su estilo de vida saludable y su alimentación a base de plantas, la han transformado en una reconocida influencer, sobre todo en la plataforma Twitch, en la que busca entregar consejos y tips sobre actividad física y alimentación saludable a sus audiencias.

En su corta pero álgida vida ha pulido su experticia en la nutrición, como personal trainer certificada, health coach y como una de las accionistas fundamentales de NotCo. Ligada a la música desde su infancia, la ahora cantante entregó una primera muestra titulada “Lo Tengo Atao”, un sencillo que sirvió de previa para dar paso a “Probando”, su disco debut. Si bien en Estados Unidos tardó sólo unos meses en producirlo, fueron períodos intensos y de sesiones frecuentes. Ella además escribió todas las letras del álbum. “Yo escribí todas las canciones y mi productor que es estadounidense me ayudó, con los versos en inglés, a encontrar una manera de decirlo de un modo más nativo”, cuenta a BioBioChile.

MJLA comenta que la escritura siempre le ha atraído, de muy chiquitita: “Y siempre me ha gustado canalizar mis emociones, en momentos difíciles de mi vida, a través de la escritura, desahogarme y siento que con la música y poder mezclarlos, que es algo que me encanta, fue como que escuchar el beat y entregarle un sentimiento y un sentido, hizo que también salieran canciones super lindas desde esa pasión que yo he tenido desde siempre que es escribir”, enfatiza.

Nuevo álbum

“Probando” es una placa que experimenta en lo vivencial, en la posibilidad de ser y mostrarse vulnerable. “Hay canciones más tristes, más sentidas. Hay canciones más sexys, más juguetonas. Canciones más profundas, como que siento que es como un poco lo que tenemos todos adentro… como que todos tenemos como versiones de uno mismo y siento que quise plasmar diferentes fragilidades y fuerzas en un disco”, comenta.

En el camino de su álbum, la intención es armar y desarmar, trata de inseguridades y confianzas que atravesó. “Me gustaría que sintieran lo honesto que es, como el título dice, estoy probando. Estas canciones son mis primeras veces, mis primeras ocho canciones. Las quise plasmar para que la gente sienta esa timidez, esa fragilidad, el cambio y evolución de mi voz”, agrega.

Más que en un sólo género, “Probando” es una obra variada, una fusión de diferentes géneros que se desarrollan entre el r&b, pop y también hous; tiene también un poco de afro beat y dancehall. “Pero de una u otra manera todas están relacionadas y tienen una línea que hace que el disco fluya de una manera coherente”, comenta MJLA. La artista agrega que este disco “tiene este sello que es una mezcla, una prueba de conceptos, una prueba de mezclas de canciones y cosas y ahora tampoco estoy cerrada a hacer cualquier otro estilo de música, me encanta toda la música. Entonces siento que fue una linda manera de presentar lo que yo quiero hacer en la música, que es mezclar géneros, hacer cosas diferentes y escribir sobre varias cosas, entregar diferentes sensaciones”.

La artista ya está planeando algunas actividades en Estados Unidos con “Probando”, el que espera presentar en formato íntimo en nuestro país el año venidero.

Puedes escuchar el álbum “Probando” a continuación