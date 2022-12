La noche de este domingo, en el Teatro Municipal de Las Condes, se llevó a cabo la ceremonia y entrega de los Premios MUSA 2022, que galardona a lo mejor de la música chilena e internacional, donde Polimá Westcoast, Young Cister y Pailita fueron los grandes ganadores de la noche, con sus trabajos y colaboraciones durante el presente año.

Los Premios MUSA 2022 fueron transmitidos por TVN, durante la noche de este domingo 4 de diciembre, en una ceremonia marcada por la presentación humorística de Felipe Avello, y de importantes artistas musicales como Soulfía, Young Cister y Francisca Valenzuela.

Eso sí, previo al acto oficial en que se entregó los galardones, hubo una alfombra roja en que los animadores, artistas e invitados destacaron con sus llamativos atuendos.

Cabe destacar que los ganadores fueron elegidos por votación popular, proceso que se realizó por medio de Internet durante todo noviembre.

A continuación puedes revisar el listado completo de quienes estaban nominados a los Premios MUSA 2022, y en negrita, el nombre de los ganadores:

1. Artista Proyección

2. Artista Pop

3. Artista Rock

4. Artista Urbano

5. Artista Tropical

6. Videoclip del Año

7. Álbum del Año

8. Colaboración del Año

“Ultra Solo” – Polimá Westoast, Pailita “Marisola” – Cris MJ, Standly “Baby Otaku” – Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOG Clk, Fran C “Te lo pido por favor” – Francisco Victoria, Francisca Valenzuela “Que te vaya bien” – Santaferia, Zúmbale Primo

9. Canción del Año

10. Artista Internacional Latino del Año

11. Artista Internacional Anglo del Año

12. Canción Internacional Latina del Año

13. Canción Internacional Anglo del Año

“As it was” – Harry Styles

“About damn time” – Lizzo

“All too well” – Taylor Swift

“Break my soul” – Beyoncé

“Unholy” – Sam Smith, Kim Petras