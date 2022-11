Tras más de dos años de reprogramaciones a causa de la pandemia del covid-19, Harry Styles finalmente se presentará en Chile este 1 de diciembre en un show único en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde las entradas ya están agotadas hace meses.

El retraso de la visita, sin embargo, puede ser un aliciente considerando los explosivos últimos años del cantante británico, donde no solo se impuso en el circuito musical internacional, sino que también extendió su obra a otros géneros y soportes.

Este año, Styles estrenó los acaudalados filmes “My Policeman” y “Don’t Worry Darling”, esta última dirigida por quien hasta hace semanas era su pareja, Olivia Wilde, y en medio de una áspera saga de trascendidos sobre disputas internas entre los actores del reparto, liderados por “Florence Pugh” y “Chris Pine”.

“Fui a Venecia a presentar la película y a escupir a Chris Pine”, bromeó Styles cuando retomó su gira Love on Tour en Estados Unidos, luego que se difundiera un video de ambos en la Mostra de Venecia con el músico haciendo el obseco gesto sobre la cabeza de Pine. Finalmente se trató de un efecto óptico, pero también de una muestra de la tensión existente en el elenco.

Su debut en las grandes ligas cinematográficas, sin embargo, ocurrió en 2017 de la mano del influyente director británico Christopher Nolan en “Dunkerque”, donde tuvo un elogiado papel.

“No creo que fuera consciente de cómo era famoso Harry”, dijo Nolan a The Hollywood Reporter. “Quiero decir, mi hija había hablado de él. Mis hijos hablaban de él, pero no era realmente consciente de ello. Así que la verdad es que contraté porque encajaba en el papel maravillosamente, y de verdad se ganó su sitio en la mesa”, reflexionó el cineasta.

El actor Mark Rylance, su compañero en “Dunkerque”, también dijo desconocer la relevancia del artista, a quien reconoció gracias a su sobrina. “Estaba más emocionada que con cualquier otras cosa que yo hubiera hecho porque iba a actuar junto a Harry Styles”, recordó.

En 2021, Harry también fue parte del reparto de “Eternals”, uno de los últimos megaestrenos de Marvel, donde hizo su incursión oficial en el cine de superhéroes siempre en paralelo a su ascendente carrera musical, que por ese entonces afinaba los últimos detalles del lanzamiento de su tercer álbum solista.

La casa de Harry Styles

El 20 de mayo pasado llegó a plataformas digitales y físicas “Harry’s House”, luego de dos años de grabación en plena pandemia del covid-19. “As It Was”, el primer sencillo del álbum, debutó en el número uno del Billboard 100 y en las principales listas de Reino Unido.

En EE.UU, la canción estuvo 15 semanas no consecutivas en el primer puesto, y otras 14 entre los primeros tres lugares, convirtiéndose en la pista que más tiempo ha pasado en el podio en la historia del ránking.

La gira promocional del disco (y de su anterior y laureada placa, “Fine Line”), a su vez, también ha sido un éxito comercial. Prueba de ello fue el galardón que recibió (a la distancia) en la última entrega de los MTV Europe Music Awards, donde se llevó el premio al Mejor Directo.

“Late Night Talking” y “Music for a Sushi Restaurant”, los exitosos sencillos de “Harry’s House”, y también un guiño a One Direction (la banda que lo hizo celebridad mundial) son parte del show que lo trae a Chile este 1 de diciembre, el cual no pudo agendar una segunda fecha (en Argentina, Styles se presentará dos veces en el Estadio Monumental de River Plate).

¿Ícono queerbaiting?

La permanente exposición mediática, multiplicada en pantallas de cine o en megaconciertos en vivo, siempre viene acompañada de críticas, y el caso de Harry Styles no fue la excepción.

Luego de manifestarse a favor del respeto, las libertades y los derechos de la comunidad LGBTQI+, y replicar en su vestuario guiños al quiebre de los paradigmas de género en la moda (sus bufandas con plumas ya son parte de su iconografía), las acusaciones por queerbaiting (utilización de estéticas del mundo LGBTQI+ sin pertenecer concretamente a él) tuvieron eco en el inglés.

Después de una polémica que se extendió por un año, fue el propio cantante quien salió al paso de las acusaciones poniendo de manifiesto su punto de vista. “De vez en cuando la gente me dice: “Solo has salido públicamente con mujeres’, pero no creo que haya salido con nadie públicamente”, comentó en diálogo con la revista Rolling Stone.

“Si alguien te saca una foto estando con alguien, eso no significa que haya hecho pública mi relación ni nada por el estilo”, agregó sobre los rumores y cuestionamientos por la supuesta apropiación. La respuesta venía en línea con otro principio fundamental para el artista: su aversión a las “etiquetas” en sus relaciones amorosas, que en el caso de Olivia Wilde llevó a cabo hasta el fin de la relación.