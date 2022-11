Esta noche, Andrés Calamaro se reencontró con el público chileno en el marco del "Calamaro Tour", gira donde repasa su historia musical y pone al día sus últimas novedades discográficas, como el lanzamiento del álbum de duetos "Dios Los Cría" (2021, donde invitó a Mon Laferte y Julio Iglesias, entre otros), y su exitosa colaboración con C Tangana para el disco "El Madrileño". Aquí, explica su intrínseca relación con Chile y el homenaje que le rinde a Diego Armando Maradona en la décima canción de su show.

(P): Una pregunta ficcional: ¿Cómo imagina una fiesta con todos los colaboradores de “Dios Los Cría”? ¿Cómo podría definir a este grupo de músicos que va desde Julio Iglesias a Mon Laferte?

(R): Sería una reunión formidable en República Dominicana, los cantores somos una misma familia, como primos. Imagino una fiesta íntima, regada con vino sudafricano (elegido por Julio Iglesias), jamón de bellota y remate de tequila, tupida de abrazos y afecto, cantando rancheras y tangos. Un grupo formidable: que idea más buena, ojalá pueda celebrarse el año próximo, todos estaríamos encantados de reunirnos face to face. Que tremendo colofón para un disco.

(P): En “Dios Los Cría”, llama la atención lo que ocurre en el dueto de “Bohemio”, con Julio Iglesias, donde la reversión toma personalidad propia y se distancia genuinamente de la original. ¿Sintió nervios de trabajar con una leyenda como Iglesias? ¿Quedó conforme con el resultado?

(R): Claro, es la idea; el arreglo -para trío de jazz- es el estilo que tocamos en la gira Licencia Para Cantar (2016/2017) y Julio canta con una maestría fuera de serie; es emocionante escucharla; una tremenda satisfacción. Ya habíamos cantado juntos “Juan Charrasqueado” y nos conocíamos un poco, todo resultó familiar y óptimo, Julio Iglesias es una grandísima persona y cantante, se volcó de compromiso y amistad.

(P): En Calamaro Tour, la gira que lo trajo a Chile, incluyó su homenaje a Diego Maradona. ¿Cómo ha sido para usted cantar esta canción tras el fallecimiento de Diego? Usted alguna vez definió al futbolista como un “oráculo verdadero”…

(R): Diego Maradona era una persona fuera de serie, cuesta creer que ya no esté en la corteza de la tierra. A mi manera, sigo esperando que suene el timbre de casa y sea él. Creo que recordarlo con euforia y alegría es apropiado, algo que le hubiera gustado. Cantamos su canción (“Maradona”) décima en el repertorio, la número diez, y la enlazamos con -el bolero- “Espérame en el Cielo”: de la alegre euforia al silencio emotivo del bolero que le recuerda. Gritamos como un gol y ahogamos en silencio el sentimiento.

(P): ¿Cuáles han sido las reacciones (o consecuencias) que más ha disfrutado tras su colaboración con C Tangana en “El Madrileño”? Mucho público joven se aproximó a su música gracias a “Hong Kong”, que también incluye en sus shows en vivo.

(R): Encontrarnos con C Tangana en el estudio fue extraordinario; una reunión a priori informal que terminó con nosotros escribiendo y grabando Hong Kong, luego parte del disco triunfal “El Madrileño”. CT es un tesoro de persona, un querido amigo y compañero, le estoy siempre agradecido. Advierto que nuestro público es muy joven, especialmente en América; no obstante lo cual me consta que grabar con Anton es estar en la cresta de la ola; es una persona y artista extraordinario. Distinto a todo.

(P): Este año vino a Chile C Tangana y luego Rosalía, y vimos cómo el público adolescente se ha familiarizado mucho con el flamenco y la música hispana. Usted que conoce ambos lados del Atlántico: ¿Por qué cree que esta fusión genera tanto arraigo en Sudamérica?

(R): El mundo entero se está volcando a los sonidos latinos y con este idioma; verdad que CT y Rosalía contienen sonoridades hispanas: El Mal Querer y El Madrileño son discos superlativos que suben el nivel de la música española y del conjunto del pop mundial. Rosalía estudia y conoce el flamenco, en su gira anterior llevaba más bailarines y músicos específicos; Tangana gira con artistas de la talla de Antonio Carmona y Niño de Elche, palabras mayores del flamenco contemporáneo de raíces genuinas. Sudamérica conoce el flamenco a través de su máximo embajador que fue Paco de Lucia: nadie hizo más por difundir este arte en el mundo, girando por América hace medio siglo. Rosalía y Anton brillan con su propia luz, hacen algo nuevo, diferente y original: se imponen porque son muy buenos.

(P): En la saga documental “Bios”, que dedica un capítulo a su historia, usted dice que “es imposible separar las drogas de la música”. Sobre este ítem, ¿cuál sería su consejo a los músicos que están empezando su carrera?

(R): Parte de la historia de la música ya está escrita, cada uno sabe si se ha asociado con la ingesta licores o sustancias. Los músicos próximos tendrán que seguir estudiando, practicar, escuchar mucha música, ser constantes y voluntariosos, originales y saludables: estar entero y durar mucho. Para comerse el mundo

hay que tener los dientes sanos y la cabeza amueblada.

(P): Cuando comenzó el confinamiento por la pandemia, señaló que una de las cosas que agradecía era poder pasar tiempo en casa y no tener que salir de giras a trabajar. ¿Cómo ha sido para usted este proceso de volver a los viajes y los tours?

(R): Fue bastante complicado, conmigo ha sido peor el remedio que la enfermedad; sufro secuelas del vacunatorio, empezar de nuevo no ha sido nada sencillo. Los ensayos y los primeros recitales en México se antojaron harto complicados. En eso estamos.

(P): Ahora que está nuevamente de gira: ¿cómo aprovecha sus tiempos libres entre uno y otro show? ¿Tiene alguna actividad predilecta para pasar el tiempo durante sus estadías?

(R): Me gusta leer y ver videos de AC/DC.

(P): Usted es un gran lector: ¿Qué le diría a un joven ajeno a la lectura para acercarlo a los libros? ¿Le gustó la nueva novela de Houellebecq, “Aniquilación”?

(R): Tampoco soy un gran lector. La lectura es una formidable compañía, podemos entrarle con libros adecuados a la música o a lo que nos importe, leer cuentos o poesía, novelas, ensayo o biografías. Michel Houllebecq es un icono cultural pop, una estrella cultural mundial como Quentin Tarantino, como fueron

Sartre, Picasso o el Che Guevara. Es una lectura muy inteligente, de cierto humor posmoderno, vale mucho la pena y son libros que se venden hasta en los aeropuertos. Yo también soy un “joven ajeno a la lectura” pero me gusta tener uno o más libros para leer con deseo. A quienes no les gusta ver corridas de toros, pueden leer la tauromaquia en Chavez Nogales, Bergamín y Corrochano, leer Salsa con Rondón, redondillas de Violeta Parra, Jazz o ficción.

(P): Sabemos que es un gran lector del difunto Roberto Bolaño. ¿Cuáles son los chilenos (de todos los tiempos) con los que más siente afinidad? ¿Quiénes son sus “chilenos favoritos”?

(R): Chile es una nación de poetas y premios Nobel. Mi preferido es Vicente Huidobro, el “creacionista”, contrapeso de Nicanor Parra, el “antipoeta”. Chile!!… Patria del vino y la poesía.