En el marco de la internacionalización de la carrera de Marcianeke, The Kings of Valley, sello desarrollado al alero del cantante, acaba de firmar un acuerdo musical con Rimas Music, casa discográfica puertorriqueña que representa a Bad Bunny.

“Haber firmado con Rimas significa mucho para nosotros como equipo, es un gran respaldo trabajar en el mismo sello de Bad Bunny, el cantante más escuchado del mundo, y de otros grandes artistas, lo que es fundamental para la internacionalización de Marcianeke, ya que podrá elevar su proyecto a las grandes ligas y tener una proyección global”, señaló Franco Aguirre, CEO de The Kings of Valley.

Aguirre, a su vez, adelantó que ya cerraron canciones con el argentino L-Gante, otra con Juanka El Problematik y otra con Julito El Castillo.

Asimismo, en su reciente viaje a Puerto Rico, fueron invitados por Noah Assad, manager de Bad Bunny y fundador de Rimas Music, a uno de los dos históricos conciertos que este dio en San Juan, donde además conocieron a Kendo Kaponi.

Para la próxima visita al país centroamericanp, que se efectuará en enero, Marcianeke grabará una colaboración con Brytiago y Ñengo Flow, este último uno de los favoritos del chileno a quien ya conoció en sus estudios Los G4. Además, están invitados al próximo concierto de Myke Towers.

La historia

The Kings of Valley nació hace dos años. “Mi intención siempre fue buscar talento nacional, crear hitos y artistas de exportación y fortalecer la industria para estar, por ejemplo, al nivel de Argentina, Colombia y por qué no, de Puerto Rico”, contó su CEO.

En esta línea, agrega que se puso una meta que consiste en “hacer que el público, los artistas y productores extranjeros nos miren a nosotros los chilenos como los que vienen a romper y a quedarse con la escena”.

Luego de un viaje familiar, donde coincidió en el aeropuerto de Miami con Paloma Mami y su manager, Franco Aguirre llegó a Chile con la idea de formar su propio sello, teniendo como antecedente el gran éxito que la joven cantante chilena estaba alcanzando.

“Me viene pensando en que tenía que tomar a nuevos artistas y montarse, no sabía cómo, pero montarse en la industria”, dijo.

Fue así como contactó a Cris MJ y Marcianeke, los primeros artistas en firmar con su sello. Hoy a sólo siete meses de comenzar su explosiva y ascendente carrera, Marcianeke ya comienza a proyectarse internacionalmente de la mano de Aguirre, también manager del cantante, y un equipo de trabajo compuesto por Kevin Contreras, tour manager, y Emilio, jefe de publishing.

En este tiempo, además, The Kings of Valley ha estado desarrollando proyectos musicales de una nueva camada de artistas de proyección en la escena nacional, donde destacan Tracy McGrady y Danae Inostroza.