La Universidad de Toronto ofrecerá a sus estudiantes un curso sobre el “impacto mundial” de dos de los artistas canadienses más populares hoy en el planeta: Drake y The Weeknd.

Desde principios del próximo año, el autor, podcaster y escritor Dalton Higgins dictará el ramo “Deconstruyendo a Drake y The Weeknd”.

“En la escena universitaria de EE.UU se imparten todo tipo de cursos sobre rock, folk, artistas pop como Miley Cyrus, Lady Gaga y Bruce Springsteen, así que ¿por qué no debería haber un curso sobre Drake y The Weeknd aquí mismo en Toronto?”, señaló Higgins al portal torontoniano NOW.

“En los campus universitarios estadounidenses, se imparten fácilmente más de 300 cursos de hip-hop sobre artistas como Jay Z, Outkast, Beyoncé (hay muchos cursos de Beyoncé). Muchas universidades de la Ivy League, incluidas Harvard y Cornell, han adoptado plenamente la educación hip-hop, por lo que podemos hacer lo mismo aquí”, agregó.

Para el profesor, se trata de un ejercicio de registro y reflexión en torno a dos carreras artísticas que aún ve en ascenso.

“Cuando tienes dos artistas negros nacidos y criados en Toronto que interpretan rap, R&B y pop, y que posiblemente están en camino de convertirse en multimillonarios en algún momento, aparentemente hay mucho que aprender. Recuerda, ambos explotaron a pesar de ser productos de una escena musical canadiense local que hace muy poco para fomentar el crecimiento de los ejecutores de la música negra”, argumentó.